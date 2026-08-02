Strage di Bologna, il Gonfalone della Puglia alla commemorazione con Toni Matarrelli

Anche la Regione Puglia ha partecipato a Bologna alle commemorazioni per il 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. Accanto al Gonfalone regionale era presente il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, per rendere omaggio alle 85 vittime e manifestare vicinanza alle loro famiglie. Viene ricordata anche la presenza di sette vittime baresi.

«La memoria è un esercizio concreto, che va coltivato attraverso la presenza, i gesti e la responsabilità», ha sottolineato Matarrelli, ribadendo l’impegno nella ricerca della verità e della giustizia e nella difesa dei valori antifascisti e democratici sanciti dalla Costituzione.

«La Puglia c’è, non dimentica e custodisce questa memoria per proteggere il nostro futuro», ha concluso il presidente.