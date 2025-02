Strage di ovini nel Brindisino: per Coldiretti c’è un’emergenza lupi

Ennesimo attacco ad un allevamento di ovini nel Brindisino: un branco di lupi ha sbranato diverse pecore nell’area rurale nei pressi dell’aeroporto del Salento. Lo denuncia in una nota Coldiretti Puglia, invocando misure di contenimento “per non lasciar morire i pascoli e costringere alla fuga migliaia di famiglie che da generazioni popolano le aree rurali più difficili dove l’allevamento è l’attività principale, ma anche i tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze pugliesi”.

Stando ai dati diffusi da ISPRA sulla densità media di lupi nelle aree soggette a campionamento genetico non invasivo, si registrano picchi di densità di 6 lupi per 100km2 nelle province di Bari, Taranto e BAT, ma anche a Foggia si contano 5,3 lupi per 100Km2, con il fenomeno che sta crescendo in provincia di Lecce. Una densità elevata, che non pone l’animale a rischio estinzione, “mentre aumenta il pericolo della scomparsa della presenza dell’uomo delle montagne e delle aree interne, con effetti devastanti sull’economia e sull’occupazione di questi territori, ma anche sull’assetto idrogeologico”. Coldiretti evidenzia come senza la costante opera di manutenzione assicurata dalle aziende agricole, infatti, cresca il degrado ambientale che porta con sé frane e alluvioni, rese ancora più devastanti dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Alle perdite di capi, inoltre, “si aggiungono i danni indotti dallo spavento e dallo stato di stress provocato dagli assalti, con ridotta produzione di latte e aborti negli animali sopravvissuti”.

“La resistenza degli agricoltori è al limite”: è questo l’allarme di Coldiretti, che sollecita nelle istituzioni “nuove modalità di azione che permettano di organizzare in maniera più efficace un sistema di gestione di questi animali predatori”, agendo in difesa “degli allevamenti, dei pastori e allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio”.