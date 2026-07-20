Stupor Mundi Festival 2026: dieci appuntamenti tra musica, teatro e cultura pop

Dieci appuntamenti, sei città e un programma capace di intrecciare musica d’autore, teatro, rap, cultura pop e racconto del territorio. Dal 22 luglio all’11 settembre torna lo Stupor Mundi Festival, la rassegna itinerante prodotta dalla New Music Promotion e diretta artisticamente da Vincenzo Gianfreda.

L’edizione 2026, accompagnata dallo slogan “Il suono della meraviglia”, attraverserà Oria, San Giorgio Ionico, Mesagne, San Pancrazio Salentino, Ceglie Messapica e Francavilla Fontana, trasformando piazze e spazi per eventi in luoghi di incontro, spettacolo e promozione culturale.

Nato nel 2023 con il sostegno della Regione Puglia, il festival ha progressivamente consolidato la propria identità, puntando sulla qualità della proposta artistica e sulla valorizzazione dei centri storici e dei luoghi più suggestivi del territorio. Nelle precedenti edizioni ha ospitato, tra gli altri, Claudia Gerini, Cristiano De André, Ghemon, Umberto Tozzi, Eugenio Bennato, Nina Zilli, i Pooh, i Negrita, Simone Cristicchi ed Edoardo Bennato.

«Lo Stupor Mundi Festival nasce dalla volontà di portare spettacoli di qualità nelle città e nei borghi pugliesi, costruendo ogni volta un legame tra gli artisti, il pubblico e i luoghi che ci ospitano», sottolinea il direttore artistico Vincenzo Gianfreda. «L’edizione 2026 compie un ulteriore passo in avanti, con un programma trasversale, capace di parlare a generazioni differenti».

Ad aprire il cartellone sarà Paolo Jannacci, il 22 luglio a Oria. Il 26 luglio, a San Giorgio Ionico, sarà la volta di Federico Quaranta, mentre il 28 luglio Mesagne ospiterà il pianista e compositore Raphael Gualazzi.

Il 2 agosto il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino accoglierà “K-Pop Is Coming”, appuntamento Extra a pagamento con biglietti disponibili sul circuito TicketOne. Il festival tornerà quindi a Mesagne l’8 agosto con Frankie hi-nrg mc.

Tre serate consecutive animeranno Ceglie Messapica: il 9 agosto con i Selton, il 10 agosto con Cristina Donà e l’11 agosto con Irene Grandi. La conclusione sarà affidata a Francavilla Fontana, dove il 14 agosto si esibirà Dargen D’Amico, seguito l’11 settembre da Cesare Dell’Anna.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Per informazioni sulle modalità di accesso e sugli eventuali aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali dello Stupor Mundi Festival.

Il calendario

22 luglio, Oria: Paolo Jannacci

26 luglio, San Giorgio Ionico: Federico Quaranta

28 luglio, Mesagne: Raphael Gualazzi

2 agosto, San Pancrazio Salentino: K-Pop Is Coming

8 agosto, Mesagne: Frankie hi-nrg mc

9 agosto, Ceglie Messapica: Selton

10 agosto, Ceglie Messapica: Cristina Donà

11 agosto, Ceglie Messapica: Irene Grandi

14 agosto, Francavilla Fontana: Dargen D’Amico

11 settembre, Francavilla Fontana: Cesare Dell’Anna