Surbo, aggredisce i famigliari e lancia molotov per strada: arrestato 32enne

I Carabinieri di Surbo hanno arrestato un uomo di 32 anni per maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti della madre e del compagno di questa: era stata la donna a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine durante l’ennesimo episodio di sopraffazione e abusi subito da parte del giovane, affetto da disturbi psichiatrici, purtroppo aggravati dall’uso di sostanze stupefacenti.

Poco prima dell’arrivo dei militari, il 32enne aveva lanciato per strada una bottiglia di vetro con liquido infiammabile e un panno imbevuto, di fatto riproducendo un ordigno simile a una molotov che fortunatamente non è esploso. In casa sono stati trovati e sequestrati anche una mazza da baseball, un cacciavite e un coltello a scatto.

L’uomo, una volta bloccato, è stato condotto presso la casa circondariale di Borgo San Nicola su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce.

Marina Poci