Taranto 2026, boom di biglietti per la Cerimonia di Apertura: 6.500 venduti in meno di 24 ore

Parte con numeri significativi la campagna di ticketing dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026. In meno di ventiquattr’ore dall’apertura delle vendite sono stati acquistati 6.500 biglietti per la Cerimonia di Apertura, in programma il 21 agosto 2026.

Un dato che conferma il forte interesse del pubblico per l’evento e l’attesa crescente attorno ai Giochi, destinati a riportare Taranto e la Puglia al centro della scena sportiva internazionale. La risposta degli spettatori ha superato le aspettative del Comitato Organizzatore, che legge in questi numeri un segnale concreto di entusiasmo e partecipazione.

Intanto, da oggi, si apre una nuova fase della vendita: saranno disponibili anche i biglietti per la Cerimonia di Chiusura, prevista il 3 settembre 2026. Le informazioni saranno pubblicate dalle ore 13 sul sito ufficiale dei Giochi, mentre la vendita partirà dalle ore 15 sulla piattaforma Vivaticket.

I tagliandi per la Cerimonia di Chiusura saranno suddivisi in tre categorie: Categoria A, secondo anello, al costo di 10 euro; Categoria B, curve e primo anello Tribuna Est, sempre a 10 euro; Categoria C, Tribuna Ovest, al costo di 20 euro.

Il debutto della campagna di vendita rappresenta dunque un primo banco di prova superato per Taranto 2026, che si prepara ad accogliere atleti, delegazioni e pubblico da tutto il Mediterraneo.