Taranto: incendio in un appartamento, evacuato un intero condominio

Un intero condominio è stato evacuato nel tardo pomeriggio di oggi, 11 gennaio, in via Messapia a Taranto, a seguito di un incendio sviluppatosi in un appartamento del secondo piano. Con ogni probabilità, a causare il rogo è stato un cortocircuito originato da un vecchio stereo.

L’edificio è stato evacuato perché nell’abitazione interessata dalle fiamme i Vigili del Fuoco hanno notato la presenza di alcune bombole che, una volta surriscaldate, sono esplose. Temendo che all’interno potesse esserci gas, anche le vie circostanti sono state chiuse al traffico in via cautelare, sino a quando non è stato appurato che si trattava di bombole spray. La situazione al momento sta normalizzandosi.

Sul posto sono intervenuti anche uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

