Taranto: operaio morto folgorato su un cantiere stradale

Un operaio di 58 anni, Angelo Cotugno, originario di San Marzano di San Giuseppe, è morto folgorato intorno alle 10.30 di questa mattina, 9 aprile, in un cantiere stradale sulla Taranto – Avetrana, (secondo le prime informazioni si tratterebbe del cantiere per la realizzazione della strada regionale 8). Sul posto sono sopraggiunti molto velocemente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, il cui personale è intervenuto insieme al PM di turno.

