Taranto: partito l’iter di canonizzazione di Francesco, simbolo della lotta all’inquinamento ambientale

È stato avviato, con la consegna all’Arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, da parte del parroco della chiesa di Gesù Divin Lavoratore, Padre Eugenio Beni, della documentazione necessaria per presentare la proposta per la “supplica di inizio Causa di Canonizzazione come Servo di Dio” di Francesco Vaccaro, il giovane tarantino residente al quartiere Tamburi morto a vent’anni, nel 2019, per anemia emolitica autoimmune: il ragazzo, molto conosciuto per la fede che lo ha animato per tutta la durata della sua gravissima malattia, potrebbe diventare il protettore dei giovani che lasciano la propria città per mancanza di lavoro (come è accaduto a Giuseppe, fratello di Francesco) e dei genitori che hanno perso i figli (come Milena e Donato, che da cinque anni tengono vivo il ricordo e l’esempio di Francesco nella comunità del quartiere).

Sebbene nessun medico abbia mai certificato che la patologia del giovane sia stata la diretta conseguenza dell’aver vissuto a ridosso dello stabilimento e avere quindi respirato i fumi e le polveri provenienti dall’ex Ilva, la correlazione tra patologie autoimmuni e inquinamento ambientale è ormai scientificamente dimostrata: Francesco, che già a Taranto chiamano “il santo dei Tamburi” è stato un simbolo, insieme alla sua famiglia, della lotta di un’intera città per la bonifica e la decontaminazione del sito industriale ex Ilva.

Nel 2017, con un video diventato virale e ripreso anche in un documentario dal giornale britannico The Guardian, aveva pubblicamente denunciato la presenza eccessiva delle polveri dell’Ilva mostrando i vetri e gli infissi delle finestre della sua abitazione imbrattati dai residui provenienti dalle attività lavorative dello stabilimento.

A luglio 2023 sulla sua storia è stato girato un cortometraggio diretto da Antonino Macaluso, che vanta la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.

Marina Poci

