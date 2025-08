Taranto: resta in carcere il 56enne indagato per abusi su due ragazzini

Resta in carcere il 56enne tarantino indagato per abusi sessuali su due ragazzini di 11 e 12 anni: la misura cautelare disposta dal sostituto procuratore della Repubblica jonica Luca Isceri è stata confermata dalla Giudice per le indagini preliminari Rita Romano, che ha messo nero su bianco i perduranti atteggiamenti minacciosi, violenti o di subdola persuasione diretti a costringere e ad indurre le vittime a subire e compiere atti sessuali approfittando dell’amicizia dei due ragazzini con uno dei suoi nipoti.

L’uomo, indagato per violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto nei confronti di minori di 14 anni, avrebbe abusato dei piccoli in cambio di giri sulla motocicletta o minacciandoli di affogarli.

Le indagini sono partite dopo la denuncia della madre di uno dei minori, che, controllando il telefono del figlio, si è rivolta alle forze dell’ordine e ha permesso di ricostruire la vicenda.

Marina Poci