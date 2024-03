Terlizzi: disposta l’autopsia sul corpo del capocantiere 79enne precipitato nel vano ascensore

È stata disposta l’autopsia sul corpo del capocantiere 79enne originario di Giovinazzo Cesare Di Bitetto, morto nella mattinata di ieri precipitando nel vano ascensore mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palazzina di via Cesare Battisti, a Terlizzi.

L’incarico sarà conferito da PM procedente della Procura della Repubblica di Trani venerdì mattina al dottor Davide Ferorelli dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Lo scopo dell’esame autoptico, che dovrebbe essere espletato la prossima settimana, è quello di determinare la causa della morte dell’uomo, stabilendo se Di Bitetto abbia avuto un malore che ne ha causato la caduta dal primo piano al seminterrato oppure se il decesso sia imputabile ai traumi riportati a seguito del volo.

