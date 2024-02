Terremoto di magnitudo 4.7 in mare Adriatico: avvertito nel Barese e nel Foggiano

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 10:23 di oggi, 23 febbraio, al largo della costa pugliese, nel mare Adriatico Meridionale, ad una profondità di circa 18 chilometri: localizzato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata avvertita distintamente in diverse zone della Puglia, prevalentemente a Foggia, in alcuni comuni garganici, nella Bat, a Bari e nei comuni limitrofi al capoluogo di Regione.

Poco prima, lungo la costa settentrionale dell’Albania, si era già verificata un’altra scossa di magnitudo 3.4.

Diversi i messaggi di allarme e timore postati sui sociale, ma nessuna delle due scosse ha provocato danni a cose o persone.

