Torchiarolo, 13enne trovata svenuta dopo festa in spiaggia

Una 13enne è stata trovata svenuta nel tratto di spiaggia tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, marine di Torchiarolo, poco dopo l’una della scorsa notte, 10 agosto: la ragazzina, che avrebbe partecipato ad una festa, è stata trasportata dal Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi da un’autoambulanza proveniente dal Punto di Primo Intervento di San Pietro Vernotico.

Numerose bottiglie e lattine di alcolici sono state ritrovate sul posto dai Carabinieri intervenuti, che hanno acquisito le prime testimonianze e identificato alcuni partecipanti alla festa.

Disposti accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcool e droghe da parte della ragazzina.

Marina Poci