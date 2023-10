Traffico illecito di rifiuti, operazione dei carabinieri ambientali anche in Puglia

Maxi operazione – con effetti anche in Puglia – contro il traffico illecito di rifiuti e riciclaggio ad opera dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli.

Sono undici i provvedimenti cautelari personali emessi dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine condotta condotta dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio, autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva: alcune misure sono state eseguite nella provincia di Brindisi, oltre che nelle province di Napoli, Milano, Roma, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno, e riguardano per lo più rifiuti speciali, derivanti da rifacimento di manto stradale, illecitamente smaltiti su terreni agricoli tra Bari, Brindisi e Lecce (nonché all’interno di una ex area industriale nel Salernitano e in un capannone abbandonato nel frusinate.

I provvedimenti, cui hanno dato esecuzione i militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, assieme ai Comandi Provinciali territorialmente competenti, sono a carico di imprenditori titolari di aziende di trasporto e società di intermediazione operanti nella gestione dei rifiuti.