Tragedia nella notte: bimbo di 5 mesi trovato morto nel letto in un villaggio nei pressi di Torre Guaceto

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un neonato di 5 mesi trovato morto in un villaggio turistico nella Marina di Carovigno: il piccolo dormiva nel letto con i genitori, protetto da alcuni cuscini, quando intorno alle tre della scorsa notte, 14 luglio, il papà si è accorto che era cianotico e non respirava più e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

I tentativi di rianimazione, iniziati sul posto, sono proseguiti per oltre un’ora anche al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ma invano.

La PM di turno, Livia Orlando, ha sequestrato il corpicino e disposto l’autopsia, anche se dai primi accertamenti sembrerebbe che il bimbo sia deceduto per morte naturale.

La famiglia, originaria di Alatri, in Lazio, era da pochi giorni in Puglia per trascorrere le vacanze nei pressi di Torre Guaceto.

Marina Poci