Tragedia sfiorata a Otranto: crolla solaio, ferito un uomo

Nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio, un 35enne è rimasto ferito nel cedimento di una vasta porzione del solaio nella casa di via 800 Martiri, a Otranto, che conduce in locazione insieme alla famiglia: l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale in ospedale, dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Nell’abitazione risiedono sette persone, tutte fortunatamente illese in quanto al momento del crollo, avvenuto in corrispondenza della cucina, si trovavano in altre stanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Otranto.

L’immobile è stato dichiarato inagibile.

Marina Poci