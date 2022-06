Tragedia sul lavoro in Calabria, muore un giovane residente a Mesagne

Un giovane operaio da anni residente a Mesagne ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno della Centrale del Mercure di Laino Borgo, in provincia di Cosenza. Il tragico incidente mortale sul lavoro, secondo quanto è stato riferito, si è verificato durante il fermo degli impianti per manutenzione della centrale a biomasse. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, Armel Dabrè,, sarebbe caduto da un ponteggio finendo sui nastri trasportatori della centrale mentre stava effettuando lo smaltimento di un gruppo non più in funzione.

La tragedia è stata commentata sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli.

“Una notizia tristissima: Armel Dabrè, operaio trentacinquenne di origini africane da anni residente a Mesagne, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro perdendo la vita per cause che sono in corso di accertamento.

È accaduto alcune ore fa, mentre il giovane era impegnato in trasferta nel Comune di Laino Borgo, presso la centrale di produzione di energia da biomasse del Mercure.

Carmelo, come era stato ribattezzato a Mesagne, a riprova di un esempio di integrazione pieno, bello, completo, lascia un ricordo meraviglioso tra tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Alla sua famiglia e a chi gli voleva bene giunga il cordoglio mio personale e della comunità mesagnese.

La morte di una persona giovane è spesso percepita come un’ingiustizia, quella di un persona che muore svolgendo il proprio dovere porterà sempre con sé una sensazione di rabbia e dolore difficile da descrivere”.