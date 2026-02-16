Treni, dopo 15 giorni riprendono i collegamenti tra la Puglia e Roma

Sono conclusi i lavori che dal 2 febbraio avevano comportato l’interruzione della linea ferroviaria Foggia–Caserta. Dalle ore 15 di oggi, 15 febbraio, riprende la circolazione dei treni tra Puglia e Roma: nelle ultime due settimane i collegamenti erano stati sostituiti da bus o deviati sulla linea Adriatica fino a Pescara, con un aumento dei tempi di viaggio superiore a due ore.

Con l’attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello–Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino–Cervaro. La nuova sezione, lunga circa 18 chilometri, attraversa la galleria Monte Aglio per circa 4 chilometri e comprende otto viadotti; eliminati 13 passaggi a livello.

Il completamento del lotto Cancello–Frasso Telesino-Dugenta è finalizzato a migliorare l’efficienza dell’intera linea. Contestualmente, sul lotto Telese–Vitulano è stato attivato un nuovo tratto di circa tre chilometri tra le stazioni di San Lorenzo Maggiore e Ponte Casalduni, primo segmento del nuovo binario AV/AC completato su quel lotto.

“L’attivazione del secondo binario della linea Cancello–Frasso Telesino è il primo tassello dell’alta velocità Napoli–Bari”, ha dichiarato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante (FI), sottolineando che la riattivazione della linea storica consente la ripresa dei collegamenti ferroviari tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia.