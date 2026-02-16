Inaugurata la sede della Pro Loco di San Vito dei Normanni Posta in arrivo

Un San Valentino diverso a San Vito dei Normanni, non solo per il forte maltempo che ha contraddistinto la serata, ma per la cerimonia di apertura della sede della Pro Loco “Porta del Salento”, un vero e proprio segno di amore dei cittadini per il territorio.

D’altronde, “Innamorati della Città” era il nome della serata, iniziata nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni. Qui, il Presidente della Pro Loco Dario Romano ha tenuto un discorso sull’amore per la bellezza, un invito a cambiare lo sguardo, a riscoprire la bellezza, più o meno nascosta, della nostra comunità. “Amare significa essere vulnerabili”, ha ricordato il Presidente prima di lasciare la parola all’Arch. Ilaria Pecoraro, Presidente regionale di Italia Nostra Puglia (di origini sanvitesi), che ha messo in luce come sia necessario prendersi cura del patrimonio culturale e, appunto, di amare anche le fragilità.

Sono poi intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente regionale UNPLI Puglia, Rocco Lauciello, il Sindaco Silvana Errico e il Presidente del Consiglio Regionale, l’On. Toni Matarrelli, a dimostrazione della vicinanza di Regione Puglia, che lo scorso 2 febbraio ha iscritto ufficialmente la Pro Loco nell’apposito Albo regionale.

In un momento di tregua dalla pioggia, si è tenuto il taglio del nastro ai piedi della Torre dell’Orologio, nuova “casa” della Pro Loco. A farlo non sono state solo le autorità presenti, ma un gruppo di cittadini rappresentanti le varie anime di San Vito, per ribadire che la Pro Loco è aperta a tutti.

La sede che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione in Piazza Carducci 35, per una curiosa coincidenza era già stata una “Pro Loco”, sebbene nella finzione scenica: Sergio Rubini l’aveva qui immaginata quando ha girato in città il film “L’Uomo nero”, nel 2009.

Dopo alcuni anni di chiusura, gli spazi, prima adibiti a uffici comunali, tornano dunque a vivere grazie ai volontari della Pro Loco e sono comunicanti con quelli dell’Infopoint comunale: un’evidenza concreta della sinergia che esiste fra queste due realtà, le prime deputate all’accoglienza dei turisti e alla promozione del territorio.

Da questa settimana e fino alla fine della stagione invernale, l’apertura della sede sarà garantita il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Oltre alle informazioni sulla vita dell’associazione e sulla città, sarà possibile richiedere qui il tesseramento, aperto fino al 28 febbraio.

Si allegano le foto dell’inaugurazione della Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento”