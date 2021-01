Tuturano protagonista con una bella storia a “C’è posta per te” su Canale 5

Una bella storia, con un lieto fine almeno parziale, quella raccontata sabato sera a “C’è posta per te”, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e ambientata a Tuturano. Una storia, quella della mamma perdonata dal figlio dopo cinque anni di silenzio, che ha appassionato il pubblico. Ma a conquistare sono stati soprattutto i due ragazzi di Tuturano, Francesco, il figlio della donna, e Francesca, la sua dolce compagna che ha fatto di tutto per fare riavvicinarlo alla mamma.

La storia. Maria Lucia, la mamma, sta insieme insieme a Piero da 5 anni (vivono a Squinzano, in provincia di Lecce) e i figli non le parlano più. Sostengono di essere stati abbandonati e non accettano che sentisse Piero quando era ancora legata sentimentalmente al loro padre. Piero è lo zio del compagno della figlia di Maria Lucia e i due si erano conosciuti chattando su Facebook. Un giorno l’ex marito di Maria Lucia intercettato un messaggio di Piero con scritto: “Ti penso” fece una scenata e i due decisero di non sentirsi più. Dopo qualche tempo, nonostante la riappacificazione familiare, Piero e Maria Lucia iniziano a risentirsi fino a quando la donna spiega al padre dei suoi figli di non amarlo più. Da allora, la figlia Federica e il figlio Francesco non le parlano più. Ma in questi anni la mamma non si è data pace.

Per questo il postino di Maria è stato a Tuturano. La posta è stata consegnata a Federica, al suo compagno Luca (nipote di Piero), al figlio Francesco e alla fidanzata Francesca. Federica e Luca non hanno accettato l’invito.

Spinto dalla sua dolce fidanzata, invece, il figlio lo ha fatto. L’emozione in studio quando i due si sono riabbracciati dopo anni ha commosso il pubblico e anche il gesto di Piero di lasciare lo studio per non turbare gli animi.