Ultraleggero disperso nel Tirreno, a bordo anche l’avvocata barese Angela Buccico

È originaria di Bari Angela Buccico, 56 anni, una delle due persone a bordo dell’ultraleggero scomparso nel Tirreno cosentino. Con lei viaggiava il compagno Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano. Dei due professionisti, compagni anche nella vita, non si hanno ancora notizie.

Il Tecnam P2008 era decollato ieri mattina, intorno alle 9.30, da Capo d’Orlando, in Sicilia, ed era diretto a Sibari, dove però non è mai arrivato. Le ricerche si stanno concentrando nel tratto di mare e nell’entroterra tra Fuscaldo e Falconara Albanese, lungo la costa tirrenica della provincia di Cosenza. Al momento il velivolo non è stato localizzato e non ci sono conferme di un eventuale incidente.

Angela Buccico è nata a Bari il 27 agosto 1969. Laureata con lode in Giurisprudenza all’Università di Bari, è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1997 ed è cassazionista dal 2010. Si occupa prevalentemente di diritto civile, contenzioso e consulenza stragiudiziale.

Appartiene a una famiglia con una lunga tradizione nell’avvocatura: è figlia di Emilio Nicola Buccico, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera e del Consiglio nazionale forense, componente laico del Csm, senatore ed ex sindaco di Matera. Angela Buccico lavora nello storico Studio Legale Buccico, fondato dal nonno Rocco nel 1947, seguendo in particolare la sede romana.

Carlo Arnulfo, nato a Roma nel 1962, è invece avvocato dal 1991 e nel corso della sua carriera ha ricoperto anche incarichi nel Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma e seguito procedimenti davanti alla sezione disciplinare del Csm.

Le ricerche dell’ultraleggero e dei suoi due occupanti proseguono senza sosta. Per ora, però, del velivolo e della coppia non è stata trovata traccia.