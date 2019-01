Era andata a Brindisi in via Tor Pisana per il disbrigo di alcune pratiche del Comune ma quando ha cercato l’auto per ritornare a Mesagne non l’ha più trovata. La Fiat Punto del Comune di Mesagne si era volatizzata. E’ accaduto all’avvocato Anna Luisa Valente, responsabile dell’Ufficio Legale e Contenzioso che ha dovuto chiamare al Comune di Mesagne per farsi riprendere.