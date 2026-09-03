Università, 3.614 posti letto in più in Puglia: 802 già disponibili, gli altri nel 2027

Saranno 3.614 i nuovi posti letto destinati agli studenti universitari in Puglia grazie al Piano Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato con risorse del Pnrr. Lo rende noto il Mur.

Di questi, 802 sono già stati realizzati e sono disponibili: 541 in provincia di Foggia, 207 nel Leccese e 54 nel Barese. Gli studenti possono accedervi attraverso gli enti regionali per il diritto allo studio oppure, secondo criteri di merito, rivolgendosi direttamente ai gestori delle residenze.

Per gli altri 2.812 posti, Cassa Depositi e Prestiti ha completato la sottoscrizione degli atti previsti dal bando: gli alloggi saranno disponibili nel 2027.

Almeno il 30% dei nuovi posti sarà riservato agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Per gli altri sono previste tariffe inferiori di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato.