Uva da tavola, esportazioni vicine al miliardo di euro

L’esportazione dell’uva da tavola italiana ha sfiorato il miliardo di euro nella campagna 2025, confermando il ruolo strategico di una delle principali produzioni ortofrutticole nazionali. Circa il 60 per cento del raccolto proviene dalla Puglia, che mantiene la leadership del comparto.

La crescita è sostenuta soprattutto dalle varietà senza semi, sempre più richieste dai consumatori e dalla grande distribuzione europea. Le aziende pugliesi stanno investendo in nuove cultivar, sistemi di coltivazione più efficienti e tecnologie capaci di prolungare la conservazione del prodotto.

Il settore deve tuttavia fare i conti con l’aumento dei costi di produzione, la concorrenza internazionale, la scarsità di manodopera e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per consolidare la presenza sui mercati esteri sarà necessario rafforzare la capacità di aggregazione dei produttori, migliorare la logistica e promuovere maggiormente l’origine italiana e pugliese dell’uva.