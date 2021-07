Vaccini, in Puglia utilizzato quasi il 95% delle dosi disponibili

Sono 4.231.124 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17.07. È il 94,8% delle dosi ricevute dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.462.084. La Puglia è seconda dietro la Lombardia e con la stessa percentuale di utilizzo dei vaccini delle Marche. Le somministrazioni anti-Covid eseguite sabato nei centri vaccinali della Asl Bari ammontano a 9.099, di cui 3.721 prime dosi e 5.378 seconde. Nella Asl di Brindisi agli estremamente fragili sono state somministrate 21.302 prime dosi, con una copertura dell’86%, e 20.000 seconde dosi (80%). Per quanto riguarda i soggetti con comorbilità di età inferiore a 60 anni, 26.883 sono stati vaccinati con la prima dose (74,1%) e 20.181 con il ciclo completo (55,6%). Superate le 630.000 somministrazioni in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 62,5% della popolazione con 376.672 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 42,1% della popolazione, con 253.809 seconde dosi. In provincia di Lecce sono state effettuate sabato 7.884 vaccinazioni.