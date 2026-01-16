Vestas Italia, quarto giorno presidio a Taranto contro trasferimento a Melfi

Quarto giorno di sciopero e presidio davanti allo stabilimento dei lavoratori dello stabilimento Vestas Italia di Taranto contro la decisione dell’azienda di trasferire magazzino, training center e repairation blades da Taranto a San Nicola di Melfi, in Basilicata, a partire dall’1 marzo prossimo.

Sono una quarantina i lavoratori interessati.

“Chiediamo relazioni industriali corrette e un confronto vero per valutare soluzioni alternative al trasferimento, tutelando persone e territorio”, sottoineano Fiom e Uilm. Ai cancelli sono stati appesi striscioni con le frasi “Licenziamento mascherato”, “Noi da Taranto non ci muoviamo”, “Noi non siamo un numero”.

Dopo le due ore di sciopero di martedì, erano stato programmato un pacchetto di altre 12 ore nelle ultime 4 ore del turno, da mercoledì a oggi. Le ulteriori ore di sciopero, fanno sapere i sindacati, “verranno articolate quotidianamente e comunicate dalla RSU”. È inoltre convocata per lunedì 19 gennaio un’assemblea di due ore per decidere le ulteriori iniziative di mobilitazione.