Vigilante brindisino morto a Cortina: domenica funerali nella chiesa del Salesiani

Domenica 18 gennaio, alle 12:30, nella chiesa Sacro Cuore Salesiani di Brindisi si svolgeranno i funerali di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni morto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio a Cortina d’Ampezzo.

Sulla vicenda la Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta: dopo l’autopsia eseguita ieri, risulta indagato per omicidio colposo il titolare della società per cui Zantonini prestava servizio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio, destinato a ospitare alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Le indagini sono scattate in seguito a un esposto presentato ai carabinieri dai familiari della vittima.

I primi riscontri medico-legali parlano di “evento cardiaco acuto”, ritenuto al momento “difficilmente riconducibile” a un’ipotermia legata alle basse temperature in cui l’uomo lavorava. Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione le cause del decesso. La salma è attesa a Brindisi nella giornata di sabato: Zantonini viveva in città prima di trasferirsi temporaneamente in Veneto per questo impiego.