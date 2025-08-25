Visite mediche inesistenti per giocare a basket: poliziotto sospeso per 6 mesi nella BAT

Un assistente capo della Polizia di Stato è stato colpito da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Andria: nel corso dell’indagine sarebbe emerso che il poliziotto, un 55enne di Cerignola, avrebbe prodotto almeno una trentina di certificati di malattia a firma del proprio medico di base e del proprio odontoiatra con i quali veniva venivano falsamente attestate visite mediche mai avvenute mentre l’uomo, negli stessi periodi, partecipava regolarmente agli allenamenti di una squadra di basket.

L’agente, in servizio presso il commissariato di Canosa di Puglia, è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato ed è stato sospeso dal servizio per sei mesi, mentre i due medici rispondono del reato di falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità.

Inoltre i colleghi della Squadra Mobile avrebbero anche accertato che il poliziotto avrebbe usufruito, in maniera difforme dagli usi concessi, di permessi 104 e congedi straordinari.

Marina Poci