West Nile, nuovo caso sospetto nel Barese: ricoverata una 70enne

Un nuovo caso sospetto di infezione da virus West Nile viene monitorato in provincia di Bari. Si tratta di una donna di 70 anni di Giovinazzo, ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perinei di Altamura.

La donna avrebbe accusato inizialmente nausea e vertigini, poi la temperatura corporea sarebbe improvvisamente salita fino a 40 gradi. Dopo l’intervento del 118 è stata trasferita prima all’ospedale di Molfetta, poi al Di Venere di Bari e infine ad Altamura per gli accertamenti specialistici.

Le sue condizioni sono in miglioramento e la febbre sarebbe rientrata. La positività al West Nile deve però ancora essere confermata dagli esami.

In via precauzionale la Asl Bari ha già attivato il protocollo previsto. A Giovinazzo saranno effettuate disinfestazioni straordinarie e verranno installate trappole per catturare e analizzare le zanzare presenti sul territorio.

Il caso arriva dopo le infezioni registrate nella BAT e mentre nel Salento vengono monitorati anche casi autoctoni di Dengue.

West Nile e Dengue sono trasmessi da specie diverse di zanzare e non attraverso i normali contatti tra persone. La prevenzione si concentra quindi soprattutto sul controllo dei vettori e sull’eliminazione dei ristagni d’acqua.