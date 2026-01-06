La fòcara di Novoli torna a bruciare per Sant’Antonio Abate

Dal 6 al 25 gennaio Novoli, in provincia di Lecce, ospiterà la rassegna “La Fòcara – Radici di Fuoco”, inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, santo patrono della cittadina a nord del capoluogo salentino. Un evento che intreccia devozione, ritualità, tradizione e spettacolo, coinvolgendo l’intera comunità in uno dei riti del fuoco più imponenti e suggestivi al mondo.

La fòcara di Novoli è infatti considerata uno dei più grandi falò rituali tradizionali esistenti: un vero e proprio monumento di arte e artigianalità contadina, unico per dimensioni – circa 20 metri di altezza e 20 di diametro – e per la sua composizione interamente in legno naturale. Oltre 30mila fascine di tralci di vite, i sarmenti, vengono abilmente disposte una sull’altra per dare vita a una struttura che, da oltre tre secoli, ogni anno cresce, brucia e si dissolve in cenere, diventando simbolo di rigenerazione e rinascita.

La rassegna prevede oltre 40 appuntamenti tra incontri culturali, spettacoli, concerti e momenti di riflessione. Tra gli eventi più attesi, il concerto dei Negrita, in programma il 17 gennaio. La direzione artistica dell’edizione 2026 è affidata a Giacomo Fronzi, che ha costruito un percorso capace di raccontare, come si legge in una nota, “la storia di una comunità che da secoli custodisce, tramanda e fa rivivere in un rito collettivo le sue radici di fuoco e la grande devozione al suo santo protettore”.

Il calendario prende il via il 6 gennaio con l’intronizzazione del santo, che segna l’inizio del novenario di preparazione alla festa. Il momento culminante è fissato per il 16 gennaio, con l’accensione della fòcara, che arderà per tre giorni, diventando il cuore simbolico e visivo dell’intera manifestazione.

Il programma 2026 ha come filo conduttore il fuoco, inteso come elemento capace di innescare processi di rinnovamento e rigenerazione. In questo contesto si inseriscono anche gli appuntamenti dedicati a San Francesco, nel segno degli 800 anni dalla sua morte: il 7 gennaio, al Teatro comunale, andrà in scena il concerto-spettacolo “La spada e l’incanto” con Fabrizio Saccomanno e Massimo Donno, seguito l’8 gennaio dal talk “Laudato si’, mi Signore, per frate Focu’”.

La Fòcara – Radici di Fuoco è realizzata dal Comune di Novoli, dal Comitato Festa Sant’Antonio Abate e dalla Parrocchia Sant’Antonio Abate, con il patrocinio e il sostegno, tra gli altri, dei Ministeri del Turismo e della Cultura, della Regione Puglia e della Provincia di Lecce. Un evento che conferma il valore del rito come patrimonio culturale vivo e come motore di identità, partecipazione e attrattività per il territorio.