➡️ Speciale Covid – Domenica 6 dicembre 2020

(Puntata n. 31)

🔴🔴🔴 A cento chilometri dalla provincia di Brindisi ancora contagi con una media altissima. E i sindaci chiedono la zona arancione.

✅ La Puglia al terzo posto in Italia per numero di positivi, calano quelli in provincia di Brindisi.

✅ Come comportarsi con i più piccoli, i consigli degli psicologi: interviene oggi la dottoressa Rossana Francioso

▶️ A cura di Gianmarco Di Napoli

Direttore il7 Magazine/Senza Colonne News