A Taranto vince il centrosinistra, Bitetti: “Ora lavoriamo per il bene comune”

“Faccio un appello ai competitor: i cittadini ci hanno dato un ruolo, la campagna elettorale è alle spalle, adesso abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme, per i ruoli che spetteranno a ciascuno, nell’intesse e per il bene comune”: così Piero Bitetti, nuovo sindaco di centrosinistra di Taranto con il 54% delle preferenze, parlando con i giornalisti al suo arrivo al comitato elettorale. Al ballottaggio ha sconfitto il candidato di liste civiche e centrodestra Francesco Tacente, fermo al 45%.

Ad attenderlo anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si è lasciato andare ai festeggiamenti: “Questa è una sfida che deciderà se il centrosinistra nel suo complesso, il fronte progressista, è capace o no di governare l’Italia. È da Taranto che si capirà se Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli sono capaci di governare l’Italia oppure no”, ha detto Emiliano.

“Non abbiamo raggiunto il risultato sperato ma oggi non è solo la fine di una campagna elettorale ma l’inizio di un progetto che porteremo avanti con determinazione e con responsabilità nell’interesse di Taranto e dei tarantini”, ha detto Francesco Tacente.