Regione Puglia, 35 milioni per coprire il deficit della sanità

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato una variazione di bilancio che destina 35 milioni di euro alla copertura del deficit sanitario. Le risorse serviranno a riequilibrare i conti del sistema regionale, alle prese con l’aumento dei costi, la carenza di personale e la crescente domanda di prestazioni.

Il provvedimento rientra in un pacchetto più ampio di misure amministrative e finanziarie. Tra le decisioni approvate figura anche la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento del bollo auto relativo agli anni passati, versando l’importo originario senza sanzioni e interessi di mora.

La manovra punta quindi a sostenere contemporaneamente il sistema sanitario e i cittadini che hanno accumulato debiti con la Regione. Restano però aperte le questioni legate alle liste d’attesa, alla carenza di medici e infermieri e alla necessità di rafforzare l’assistenza territoriale. Il riequilibrio finanziario rappresenta solo il primo passo di un intervento che dovrà incidere anche sulla qualità dei servizi.