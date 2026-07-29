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Regione Puglia, 35 milioni per coprire il deficit della sanità

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Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato una variazione di bilancio che destina 35 milioni di euro alla copertura del deficit sanitario. Le risorse serviranno a riequilibrare i conti del sistema regionale, alle prese con l’aumento dei costi, la carenza di personale e la crescente domanda di prestazioni.

Il provvedimento rientra in un pacchetto più ampio di misure amministrative e finanziarie. Tra le decisioni approvate figura anche la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento del bollo auto relativo agli anni passati, versando l’importo originario senza sanzioni e interessi di mora.

La manovra punta quindi a sostenere contemporaneamente il sistema sanitario e i cittadini che hanno accumulato debiti con la Regione. Restano però aperte le questioni legate alle liste d’attesa, alla carenza di medici e infermieri e alla necessità di rafforzare l’assistenza territoriale. Il riequilibrio finanziario rappresenta solo il primo passo di un intervento che dovrà incidere anche sulla qualità dei servizi.

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