Al Teatro Impero di Brindisi lo spettacolo in memoria di Raffaella Presta, vittima di femminicidio

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Brindisi ha organizzato la rappresentazione dello spettacolo di teatro e danza intitolato “Due in una per tutte”, che andrà in scena sabato 8 marzo presso il Teatro Impero di Brindisi. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura della consapevolezza e della prevenzione.

Lo spettacolo trae ispirazione dalla tragica vicenda di Raffaella Presta, avvocata originaria di Sandonaci, brutalmente uccisa dal marito il 25 novembre 2015 con due colpi di fucile, alla presenza del figlio minore. L’omicidio avvenne a Perugia, città nella quale la donna si era trasferita per costruire una vita accanto all’uomo che si sarebbe poi rivelato il suo carnefice. Il femminicidio maturò in un contesto di violenze e maltrattamenti iniziati un anno prima dell’evento, caratterizzati da percosse, lesioni e minacce.

A seguito della morte della sorella gemella, Doriana Presta ha assunto l’affidamento del figlio minore della vittima e ha fondato nel 2023, a San Donaci, l’associazione di volontariato “Raffaella c’è” con l’obiettivo di tenere viva la memoria della sorella e di diffondere un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo “Due in una per tutte” nasce proprio dall’impegno dell’associazione per sensibilizzare la società civile sull’importanza di contrastare ogni forma di sopruso e sopraffazione di genere, affinché nessuna donna debba più subire violenze e perdere la vita per mano di chi dice di amarla.

L’evento avrà inizio alle ore 18.30 e sarà introdotto da un momento di riflessione, con un’intervista curata da Marina Poci, redattrice de Il7Magazine e Senza Colonne News, che dialogherà con Doriana Presta per ricostruire la vicenda della sorella e offrire una testimonianza diretta del dramma vissuto. L’incontro vuole essere un’opportunità per comprendere le dinamiche della violenza domestica, spesso nascosta tra le mura familiari, e le sue conseguenze devastanti non solo per le vittime, ma anche per i figli e i familiari che restano.

Lo spettacolo è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero e gratuito, ed è rivolto in particolare agli studenti delle scuole di Brindisi e provincia, affinché le giovani generazioni possano sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della parità di genere e del rispetto reciproco. La partecipazione attiva del mondo della scuola è fondamentale per diffondere valori di uguaglianza e prevenire ogni forma di discriminazione e violenza.

La realizzazione di questa iniziativa è stata possibile grazie al supporto e alla collaborazione di diverse realtà istituzionali e associative: la proprietà del Teatro Impero di Brindisi, l’Associazione “Raffaella c’è”, l’Amministrazione comunale di Brindisi, la Comunità di San Pietro Vernotico e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV, ambito territoriale per la provincia di Brindisi, rappresentato dalla dirigente dott.ssa Angela Tiziana Di Noia.

L’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Brindisi ribadisce il proprio impegno nel promuovere la cultura della legalità e della giustizia, nella ferma convinzione che la sensibilizzazione e l’educazione siano strumenti essenziali per contrastare la violenza di genere. Attraverso il teatro e la danza, linguaggi universali capaci di toccare profondamente le coscienze, si vuole contribuire a mantenere viva la memoria di Raffaella Presta e di tutte le donne vittime di femminicidio, affinché tragedie come queste non abbiano più a ripetersi.