Altamura, Ginosa, Laterza: ecco dove Mel Gibson girerà La Resurrezione di Cristo

Si gireranno anche in Puglia alcune scene del film La Resurrezione di Cristo, per la regia di Mel Gibson, considerato il sequel del colossal La Passione di Cristo del 2004: le riprese inizieranno sui set romani di Cinecittà a partire dal prossimo agosto, poi troupe e attori si sposteranno prima a Matera e successivamente in alcune località pugliesi, cioè Altamura, Ginosa e Gravina di Laterza.

Si tratta di luoghi dalle forti suggestioni paesaggistiche, ritenuti idonei dalla produzione a rendere agli spettatori il fascino della Giudea di duemila anni fa.

Protagonista del lungometraggio, che racconterà gli ultimi giorni di vita di Gesù, dal Giovedì Santo alla Resurrezione, sarà ancora Jim Caviezel.

Le riprese dovrebbero terminare in autunno e il film dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche a partire dall’aprile del prossimo anno.

Marina Poci