Daniel Pennac porta “L’occhio del lupo” sul palcoscenico di Ruvo

Il celebre romanzo “L’occhio del lupo” di Daniel Pennac diventa uno spettacolo teatrale e arriverà a Ruvo di Puglia con sei rappresentazioni in programma nel mese di dicembre. La particolarità del progetto è la presenza della voce dello stesso scrittore francese.

Pubblicato negli anni Ottanta e diventato un classico della letteratura per ragazzi, il libro racconta l’incontro tra un lupo dell’Alaska, rinchiuso in uno zoo, e un bambino africano. Guardandosi negli occhi, i due protagonisti ripercorrono le rispettive storie, segnate dalla violenza degli uomini, dai viaggi e dalla perdita della libertà.

La versione teatrale mantiene al centro il confronto tra mondi lontani e il potere della narrazione come strumento di conoscenza reciproca. Il testo affronta temi come il rapporto tra uomo e natura, le migrazioni, la guerra, lo sfruttamento e la capacità di superare la diffidenza.

Le rappresentazioni saranno rivolte sia alle famiglie sia alle scuole, offrendo la possibilità di utilizzare il teatro come spazio educativo. La presenza della voce di Pennac conferisce al progetto un valore particolare e rafforza il legame con l’opera originale.

L’arrivo dello spettacolo a Ruvo conferma il ruolo della città nella programmazione culturale regionale. L’iniziativa potrà inoltre favorire percorsi didattici dedicati alla lettura, alla tutela degli animali e all’incontro tra culture, coinvolgendo studenti, insegnanti e biblioteche.