Sagre, folklore e spettacoli: un fine settimana ricco di eventi in tutta la Puglia

L’ultimo fine settimana di luglio offre un calendario particolarmente ricco di appuntamenti distribuiti in tutta la regione. Dai festival musicali alle sagre gastronomiche, passando per spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e manifestazioni folkloristiche, la Puglia conferma il proprio ruolo di protagonista dell’estate italiana.

Tra gli eventi più attesi figura la tradizionale Sagra del Cavatello di Rutigliano, dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina pugliese. Ad Alberobello, invece, torna il Festival Folklorico Internazionale, che porterà nella città dei trulli gruppi provenienti da numerosi Paesi, offrendo spettacoli di danza e musica tradizionale.

A Bari il programma comprende laboratori dedicati alla Commedia dell’Arte, spettacoli all’aperto e iniziative culturali rivolte a famiglie e turisti. Contemporaneamente, numerosi borghi dell’entroterra propongono eventi enogastronomici dedicati ai prodotti tipici locali, valorizzando le eccellenze del territorio.

L’offerta estiva conferma la capacità della Puglia di combinare turismo balneare, cultura e tradizioni popolari. Comuni, associazioni e operatori culturali continuano a investire in manifestazioni che attirano migliaia di visitatori e contribuiscono a distribuire i flussi turistici anche nelle aree interne, favorendo la promozione dell’intero territorio regionale.