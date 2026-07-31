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Sagre, folklore e spettacoli: un fine settimana ricco di eventi in tutta la Puglia

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L’ultimo fine settimana di luglio offre un calendario particolarmente ricco di appuntamenti distribuiti in tutta la regione. Dai festival musicali alle sagre gastronomiche, passando per spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e manifestazioni folkloristiche, la Puglia conferma il proprio ruolo di protagonista dell’estate italiana.

Tra gli eventi più attesi figura la tradizionale Sagra del Cavatello di Rutigliano, dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina pugliese. Ad Alberobello, invece, torna il Festival Folklorico Internazionale, che porterà nella città dei trulli gruppi provenienti da numerosi Paesi, offrendo spettacoli di danza e musica tradizionale.

A Bari il programma comprende laboratori dedicati alla Commedia dell’Arte, spettacoli all’aperto e iniziative culturali rivolte a famiglie e turisti. Contemporaneamente, numerosi borghi dell’entroterra propongono eventi enogastronomici dedicati ai prodotti tipici locali, valorizzando le eccellenze del territorio.

L’offerta estiva conferma la capacità della Puglia di combinare turismo balneare, cultura e tradizioni popolari. Comuni, associazioni e operatori culturali continuano a investire in manifestazioni che attirano migliaia di visitatori e contribuiscono a distribuire i flussi turistici anche nelle aree interne, favorendo la promozione dell’intero territorio regionale.

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