Eventi in Puglia oggi: Caparezza a Bari, Syria e Voltarelli a Polignano, La Ghironda a Martina e il Palio dell’Arca a Brindisi

Musica d’autore, jazz, teatro, tradizioni popolari, moda, arte digitale e spettacoli per famiglie. È molto ricco il calendario di oggi, venerdì 4 settembre 2026, in Puglia. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo ci sono Caparezza a Bari, già sold out, Syria e Peppe Voltarelli con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo a Polignano a Mare, l’apertura della Ghironda a Martina Franca, il Palio dell’Arca a Brindisi, il Festival dei Borghi più belli d’Italia a Sammichele e la serata conclusiva del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo a Otranto.

A Bari l’evento musicale più atteso è il ritorno dal vivo di Caparezza. Il rapper e cantautore molfettese sarà alle 21 alla Harley Davidson Arena del Levante, nel piazzale 47 Ovest della Fiera del Levante, per una tappa dell’Oversound Music Festival. I biglietti risultano esauriti sia nel Pit sia nel posto unico. Per chi ha già il ticket, il parcheggio collegato all’evento è accessibile dalle 17.

Sempre nel capoluogo, alle 21 negli spazi di AncheCinema, quarta tappa della Mediterranean Fashion Week. In passerella sono annunciate le collezioni di Isabella Di Matteo, Sanja Velickovic, Tajana Jurisic e Blessed. Prosegue anche il concorso internazionale Eco_Couture, riservato a giovani stilisti con creazioni ispirate al Mediterraneo. La manifestazione si concluderà domani a Vieste.

Bari vivrà inoltre una giornata particolarmente intensa per la presenza di altri due grandi appuntamenti pubblici. Al porto, con cancelli aperti dalle 16, Fratelli d’Italia celebra il record di durata del governo: l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è previsto intorno alle 19.15. In contemporanea, alle 17.30 da Piazza del Ferrarese, partirà il corteo di protesta organizzato da associazioni e movimenti. Un elemento da considerare per chi deve raggiungere il centro o la zona portuale nel pomeriggio.

A Polignano a Mare prende il via “Polignano a Mare Città della Musica – Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore”. Alle 17.30, nella Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera, ci saranno letture dedicate al rapporto tra bambini e musica. Il momento centrale è alle 21 in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, accompagnerà Syria e Peppe Voltarelli, con Davide Mancini, nello spettacolo In viaggio, omaggio alla vita e alla musica di Domenico Modugno. Alle 23 in Piazza San Benedetto la stessa Syria passerà alla consolle per un dj set. Tutto a ingresso libero.

Sempre nel Barese, Sammichele di Bari diventa da oggi la capitale dei piccoli centri italiani con la diciottesima edizione del Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia. Apertura alle 16 in Piazza Caracciolo; alle 17 partono visite e percorsi nel borgo, alle 18 in Piazza Vittorio Veneto la cerimonia inaugurale con l’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e gli sbandieratori. Seguono laboratori artigianali, gastronomia e show cooking. Alle 20.30 spettacolo folkloristico della Pacchianella di Monte Sant’Angelo, alle 21.30 Original CRB Band, alle 23 Pinuccio con “Tuttappost! Storie di ordinaria italianità” e a mezzanotte spettacolo pirotecnico.

Nel Brindisino uno degli appuntamenti più suggestivi è quello di Brindisi città. Alle 21.30, nello specchio d’acqua davanti alla Scalinata Virgilio sul Lungomare Regina Margherita, torna il Palio dell’Arca di San Teodoro, giunto alla trentunesima edizione. La manifestazione rievoca il recupero dal mare delle reliquie del patrono e rinnova la tradizionale sfida tra gli equipaggi del Rione Sciabiche e del Villaggio Pescatori. È uno dei momenti più identitari delle feste patronali brindisine.

A pochi chilometri, Francavilla Fontana continua a essere una delle capitali pugliesi del jazz. Questa sera Francavilla è Jazz propone un doppio concerto gratuito in Piazza Giovanni XXIII. Alle 21 suona lo Scannapieco-Geremia Quintet, con Antonio Scannapieco alla tromba e Pasquale Geremia al sax tenore, in un progetto legato alla tradizione hard bop. Alle 22 spazio al Vittorio Solimene Quartet, che presenta Letter To…, album orientato verso il contemporary jazz. Informazioni al 333 1294404.

A Martina Franca comincia invece la ventinovesima edizione de La Ghironda, una delle rassegne storiche della Valle d’Itria. Dalle 19.30 circa il centro storico diventerà un grande palcoscenico diffuso con musica, teatro di strada, circo e artisti provenienti da diversi Paesi. Nel programma figurano, tra gli altri, il percussionista indiano Rashmi Bhatt, gli inglesi Hodmadoddery, gli Yampapaya Tribe, il progetto afrobeat Le Shegall, il cubano Roberto Matos, clown argentini e formazioni folk. Ingresso gratuito, informazioni 080 4301150. La Ghironda resterà a Martina anche domani, prima di trasferirsi a Ceglie Messapica.

A Taranto, finita la lunga parentesi dei Giochi del Mediterraneo, la musica continua. Alle 19 a Palazzo Pantaleo il Trio Ellipsis propone Non solo Tango, con oboe, violoncello e chitarra e musiche che spaziano da Piazzolla a Castelnuovo-Tedesco: ingresso libero, info 328 8365625. Sempre alle 19, nella Sala di Comunità della chiesa Regina Pacis di Lama, l’Orchestra Andrés Segovia festeggia i dieci anni di attività con il concerto conclusivo del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”. Anche questo appuntamento è gratuito fino a esaurimento posti.

A Grottaglie, alle 21 al Castello Episcopio, continua invece il Piano Classico Festival, dedicato ai grandi compositori e al repertorio pianistico. L’ingresso è libero; informazioni al 340 4718818.

Nel Salento si apre a Lecce la sesta edizione di atFest – Ecologies of Difference, festival dedicato ad arte digitale, nuove tecnologie e linguaggi immersivi. Dalle 19.30 a mezzanotte a Palazzo Scarciglia il pubblico potrà attraversare installazioni luminose, sonore e interattive, videoproiezioni e opere che mettono in relazione ecosistemi naturali e artificiali. Ingresso libero, informazioni 340 3021855.

Sempre a Lecce, alle 21 nel Chiostro dei Teatini, si conclude la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con “Terra, mani e voci – Radici d’autore e canti del Salento nascosto”. Protagonista Alessandra Caiulo, con Michela Leopizzi voce narrante e l’orchestra diretta da Marco Grasso. Il biglietto intero è indicato a 21 euro più prevendita, ridotto over 65 a 16 euro più prevendita.

Per le famiglie c’è invece Roca Vecchia, dove parte il Festival internazionale degli aquiloni “Giganti in Volo”. Dopo l’anteprima delle 10 a Torre Specchia Ruggeri, alle 16 arriveranno le delegazioni italiane e straniere e alle 16.30 ci sarà l’apertura ufficiale del campo di volo. In contemporanea apriranno food truck, mercatino dell’artigianato, area bambini e laboratori per costruire gli aquiloni. Le attività di volo della prima giornata termineranno intorno alle 20 con il saluto al tramonto.

A Otranto, infine, serata conclusiva del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo. Dalle 20.30 in Largo Porta Alfonsina, con ingresso gratuito, il festival arriva al momento delle Caravelle del Mediterraneo. Tra i premiati figurano Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di Limes, il corrispondente dalla Casa Bianca Iacopo Luzi, la giornalista sotto scorta Luciana Esposito, il reporter palestinese Alhassan Selmi, Leonardo Zellino del Tg1 e altri protagonisti del mondo dell’informazione. Premio speciale per la libertà di stampa alla giornalista americana Shelly Kittleson.

A Foggia, invece, prosegue il NU.D.I. Festival al Teatro Umberto Giordano. Alle 21, con apertura delle porte alle 20.30, va in scena “Caligula” da Albert Camus, nell’adattamento e con la regia di Roberto Galano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.