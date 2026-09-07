Eventi in Puglia oggi: Judas Priest a Bari, Marina Rei a Rutigliano, Zarrillo a Taranto e La Ghironda a Ceglie

Dall’heavy metal internazionale alla canzone d’autore, dalla musica sinfonica al teatro popolare, passando per cinema, comicità e feste della tradizione. È un lunedì 7 settembre 2026 ricco di appuntamenti in Puglia. Il grande evento della giornata è l’arrivo dei Judas Priest a Bari, ma sono da segnalare anche Marina Rei a Rutigliano, Michele Zarrillo con l’Orchestra della Magna Grecia a Taranto, Erica Mou a Gioia del Colle, Toti e Tata a Martina Franca e l’ultima serata de La Ghironda a Ceglie Messapica.

A Bari arriva uno degli appuntamenti rock più importanti dell’intera estate pugliese. Alla Fiera del Levante sono attesi i Judas Priest, per la tappa barese del Faithkeepers Tour 2026, unica data del tour nel Sud Italia. La formazione britannica guidata da Rob Halford, con oltre mezzo secolo di carriera, è una delle band che hanno contribuito maggiormente a definire suono e immaginario dell’heavy metal. I cancelli apriranno alle 19, alle 20 è prevista l’esibizione dei Nevermore, mentre i Judas Priest saliranno sul palco intorno alle 21.15. L’evento è a pagamento.

Nel Barese c’è però una valida alternativa gratuita. A Rutigliano, alle 21 in Piazza Colamussi, il Minerva Festival chiude l’ottava edizione con Marina Rei. La cantautrice e percussionista romana proporrà un live in trio e presenterà anche il suo libro Un giorno nuovo, intrecciando musica e racconto. Ingresso libero; informazioni al 320 9041603.

A Gioia del Colle si conclude invece la prima edizione di Marea – La Scelta, festival culturale dedicato ai temi dei diritti e dell’autodeterminazione. La giornata comincia alle 18 all’Anfiteatro Sandro Pertini con un laboratorio di lettura creativa per i più giovani. Alle 19.30 Francesca Romana Recchia Luciani presenta Filosofe – Dieci donne che hanno ripensato il mondo, alle 20.40 si esibisce il Coro Doremixed e alle 21.30 il gran finale è affidato a Erica Mou, in concerto da sola sul palco. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

A Polignano a Mare ultima giornata per “Polignano a Mare Città della Musica – Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore”. Dopo i concerti dei giorni scorsi, oggi il programma cambia registro con “Al cinema con Modugno”, progetto dedicato al rapporto tra Domenico Modugno e il grande schermo. Sono previste proiezioni e approfondimenti che completano il racconto dell’artista polignanese attraverso il linguaggio cinematografico. Gli appuntamenti sono a ingresso libero.

A Taranto chiude la settima edizione del MediTa Festival. Alle 21 nell’Arena della Villa Peripato protagonista sarà Michele Zarrillo, accompagnato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Roberto Molinelli, e dal L.A. Chorus diretto da Daniela Nasti. Il cantautore ripercorrerà i suoi grandi successi in veste sinfonica. I biglietti singoli costano 15 euro per la platea, 20 per la poltrona e 25 per la poltronissima. Informazioni al 392 9199935.

Sempre nel Tarantino, a Martina Franca, Piazza XX Settembre ospita dalle 20.30 la seconda tappa di “Inchiostro di Puglia in Tour – Zitti zitti in mezzo alla piazza!”, organizzato per festeggiare i dieci anni della popolare community pugliese. Ospiti principali saranno Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Toti e Tata, con una serata costruita tra sketch, improvvisazione, musica e interazione con il pubblico. Ingresso gratuito.

A Ceglie Messapica seconda e ultima serata de La Ghironda, che dopo Martina Franca ha trasferito nel borgo messapico il suo grande palcoscenico diffuso. Dalle 19.45 musica e spettacoli si alterneranno in otto postazioni del centro storico, tra Piazza Plebiscito, Piazza Sant’Antonio, Chiesa Matrice, Piazza Vecchia, Largo Ognissanti, Largo Monterrone e l’atrio del Museo MAAC.

Tra gli artisti di questa sera figurano Rashmi Bhatt & Kargupta Chandra, King Ben & His Rhythm Sticks, Tanga Elektra, Hodmadoddery, Delta Blues, Fabio Balzano Quartet, Mateo Saralegui Duo, oltre agli spettacoli circensi di Manteca Al Dente, Nones Circus e Teatro Trabagai. Tutto a ingresso libero, con spettacoli che proseguiranno fino a tarda sera.

A Mesagne, alle 20.30 nel Chiostro di Palazzo Celestini, spazio invece alla grande musica classica. L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento – OLES, diretta dal maestro Andrea Crastolla, eseguirà la Quarta Sinfonia di Gustav Mahler nella riduzione cameristica di Erwin Stein. Voce solista sarà il soprano mesagnese Rachele Stanisci, alla quale al termine del concerto sarà consegnato il Premio alla carriera della Città di Mesagne per il suo percorso artistico internazionale. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza.

A Brindisi, dopo il fine settimana dedicato ai Santi Patroni, torna protagonista la Scalinata Virgilio. Alle 21 è in programma “Quattru risati pi Brindisi mia”, serata conclusiva del Festival del vernacolo. Quattro compagnie teatrali brindisine riunite sullo stesso palco proporranno sketch, equivoci familiari, scene di vita quotidiana e comicità dialettale. L’appuntamento è a ingresso libero.

A Lecce, il Chiostro dei Teatini ospita invece Cin Ci Là, operetta in due atti inserita nella Rassegna Mediterranea 2026. La rappresentazione è affidata alla Compagnia di operette Elena D’Angelo. Si tratta di uno dei titoli più popolari del repertorio dell’operetta italiana, caratterizzato da musica brillante e registro leggero. L’evento è indicato a ingresso libero; per l’orario è consigliabile verificare prima di raggiungere il Chiostro.

Nel Salento prende inoltre il via a Magliano, frazione di Carmiano, la festa della Madonna dell’Otto Settembre, che proseguirà fino al 10 settembre. Questa sera, al termine della processione, intorno alle 21, comincerà la tradizionale Sagra della friseddhra ’ncapunata, con le frise salentine condite con pomodoro, olio e sale al centro della festa. Il programma dei quattro giorni comprende anche spettacoli musicali, giochi per bambini, comicità e dj set.

Ad Andria, infine, continua il programma per i 30 anni dall’iscrizione di Castel del Monte nella lista del Patrimonio mondiale Unesco. Alle 11 l’appuntamento del progetto “Castello dell’Armonia” vede protagonisti la regista e docente NABA Maria Luisa Bafunno e il controtenore Nicolò Balducci, in un percorso che mette in dialogo il monumento federiciano con differenti linguaggi artistici contemporanei.

A Foggia, alle 11 nella Biblioteca La Magna Capitana, saranno invece presentate alle scuole le nuove proposte didattiche per l’anno 2026-2027, primo degli appuntamenti della programmazione culturale di settembre dopo la recente riapertura della biblioteca. L’iniziativa è a ingresso libero.