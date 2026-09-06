Eventi in Puglia oggi: Daniele Silvestri a Polignano, Capo Plaza a Bari, Sergio Caputo a Rutigliano e Castrignanò a Roca

Dalla musica d’autore al rap, dalla pizzica al jazz, passando per libri, arte digitale, teatro e grandi feste di piazza. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, domenica 6 settembre 2026, in Puglia. Tra gli eventi di maggiore richiamo ci sono Daniele Silvestri, Frankie hi-nrg mc, Marco Castello e Anna Castiglia a Polignano a Mare, Capo Plaza a Bari, Sergio Caputo a Rutigliano, Antonio Castrignanò a Roca Vecchia, Karima a Francavilla Fontana e La Ghironda a Ceglie Messapica. A Sammichele di Bari gran finale del Festival dei Borghi più belli d’Italia con l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, mentre a Martina Franca chiude la Festa regionale dell’Unità con Elly Schlein.

A Bari il nome di richiamo è Capo Plaza, protagonista alle 21.30 alla Fiera del Levante del Sottosopra Fest. Il rapper salernitano porta nel capoluogo pugliese una tappa del suo Summer Tour. L’appuntamento è a pagamento e i biglietti sono distribuiti attraverso i circuiti ufficiali.

Una delle serate musicalmente più forti è però quella di Polignano a Mare. Alle 21 in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva, per “Polignano a Mare Città della Musica”, si alterneranno sul palco Marco Castello, Anna Castiglia, Frankie hi-nrg mc e Daniele Silvestri, con la partecipazione di Luca De Gennaro. L’evento, dedicato alla canzone d’autore contemporanea e inserito nella rassegna che richiama l’eredità artistica di Domenico Modugno, è a ingresso libero.

A Rutigliano, alle 21 in Piazza Colamussi, secondo appuntamento del Minerva Festival con Sergio Caputo. Il cantautore romano sarà protagonista con la sua formazione in uno spettacolo che mescola jazz, swing e canzone d’autore. Ingresso gratuito.

A Sammichele di Bari si chiude invece la diciottesima edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. La giornata parte già in mattinata con passeggiate, incontri e visite guidate. Dalle 17.30 spazio alle danze del Sud con Fabulanova Folk Ensemble; alle 19.30 il passaggio della bandiera del Festival a Dozza, che ospiterà l’edizione 2027. Alle 20.30 Pino Campagna porta in scena Io… Superterrone, mentre alle 22 in Piazza Vittorio Veneto è attesa l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, chiamata a chiudere la manifestazione con pizzica e musica popolare salentina.

A Monopoli, alle 20 al Teatro Radar, seconda tappa della nuova stagione dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. Circa settanta giovani musicisti dei cinque Conservatori pugliesi, diretti da Roberta Peroni, propongono un programma dedicato al jazz sinfonico con musiche di Gershwin e Šostakovič. Ingresso libero.

Nel Brindisino, il centro storico di Ceglie Messapica raccoglie il testimone da Martina Franca per la ventinovesima edizione de La Ghironda. Dalle 19.45 musica, circo e teatro di strada occuperanno numerose postazioni nel borgo. Tra gli artisti in programma Rashmi Bhatt & Kargupta Chandra, Roberto Matos & Son De Amigos, Le Shegall, Tanga Elektra, King Ben & His Rhythm Sticks, Yampapaya Tribe, Fabio Balzano Quartet e Kora Hero. Gli spettacoli sono distribuiti tra Piazza Plebiscito, Piazza Sant’Antonio, Chiesa Matrice, Museo MAAC e altri angoli del centro storico.

A Francavilla Fontana, alle 21 in Piazza Giovanni XXIII, ultima serata in piazza di Francavilla è Jazz con Karima. La cantante presenta Canta Autori, progetto dedicato ad alcuni dei maggiori protagonisti della musica italiana, da Lucio Dalla a Pino Daniele, Umberto Bindi e Lucio Battisti. Con lei Piero Frassi al pianoforte e tastiere, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Ingresso gratuito.

A Oria giornata conclusiva di Uve Primitive – Festival dell’Uva e del Vino Pugliese. Alle 16.30 parte la sfilata dei carri allegorici da via Torre Santa Susanna attraverso il centro storico; alle 19 masterclass di avvicinamento al vino curata dall’Ais; dalle 20.30 in Piazza Lorch spettacolo conclusivo con Consuelo Alfieri e “La festa delle feste”, premiazione dei carri e delle luminarie dedicate al Primitivo. Il festival e lo spettacolo sono gratuiti, mentre la masterclass è collegata al ticket degustazione da 15 euro per cinque assaggi e richiede prenotazione.

A Brindisi, dopo la grande processione a mare e i fuochi di ieri sera, proseguono le celebrazioni dei Santi Patroni San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi. Alle 20 in Piazza Duomo è prevista la solenne Messa Pontificale, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Intini.

Sul fronte politico, l’appuntamento principale è a Martina Franca, dove si chiude la Festa regionale dell’Unità agli Orti del Duca. Alle 20.30 è attesa la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, cui sono affidate le conclusioni della sei giorni pugliese dedicata a lavoro, ambiente, Mezzogiorno e autonomia differenziata. Nel pomeriggio Schlein sarà anche a Lecce, alle 17.30 alle Officine Cantelmo, per un incontro dedicato alle fragilità sociali e al disagio.

Nel Salento, uno degli appuntamenti più suggestivi è a Roca Vecchia, dove si conclude “Giganti in Volo”, il Festival internazionale degli aquiloni. La giornata comincia alle 10, con laboratori, food truck e attività per bambini. Alle 16.30 ultima grande sessione di volo con decine di aquiloni giganti; alle 17.30 cerimonia di chiusura e, soprattutto, alle 19 il concerto gratuito al tramonto di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds.

A Racale, in Piazza San Sebastiano, torna il Salento Book Festival. Alle 20.30 Yanko Tedeschi presenta Quanto tempo è per sempre, dialogando con Gianluca Capochiani. Alle 21.30 arriva Gad Lerner con Ebrei in guerra. Entrambi gli incontri sono gratuiti.

A Lecce, dalle 19.30 a mezzanotte a Palazzo Scarciglia, ultima serata dell’anteprima di atFest – Ecologies of Difference, festival internazionale dedicato all’arte digitale e alle nuove tecnologie. Installazioni luminose, opere sonore, videomapping e lavori interattivi trasformano gli spazi del palazzo e della chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria. Ingresso libero, informazioni al 340 3021855.

Sempre nel Leccese, a Frigole, si conclude la decima edizione della Sagra della Patata Zuccherina. Da Piazza Bertacchi, a partire dalle 20.30, stand gastronomici proporranno la tradizionale patata dolce in numerose preparazioni, dalle pittule ai dolci e al gelato, insieme ad altri piatti della cucina contadina salentina. Informazioni al 329 5459347.

A Foggia, alle 21 al Teatro Umberto Giordano, chiusura di Uni-Tanz e del programma collegato al NU.D.I. Festival con Dance Evening/Guests. In scena il lavoro realizzato durante il campus internazionale di danza contemporanea, una lecture demonstration di Daphnis Kokkinos dedicata a Pina Bausch, una coreografia di Ricky Bonavita e gli interventi di Koreoproject. Ingresso libero fino a esaurimento posti, porte aperte dalle 20.30.

Ad Andria, infine, il trentesimo Castel dei Mondi propone alle 20.30 al Centro di Aggregazione Fornaci Edipo. Corpo di Sfinge. Il Paese del Nulla. Seconda stanza. Alle 21 all’Officina San Domenico è invece previsto il concerto della Sottosuono Band dedicato alla memoria della cantante andriese Daniela D’Ercole.