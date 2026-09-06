Xylella alle porte di Altamura: positivo un mandorlo nel Materano

La Xylella supera il confine pugliese e accende un nuovo allarme nell’area murgiana. La presenza del batterio è stata accertata su una pianta di mandorlo in contrada Ciccolocane, nell’agro di Matera, a ridosso del territorio di Altamura. Le analisi dei laboratori dell’Alsia Metapontum Agrobios sono state confermate dal Crea Difesa e Certificazione di Roma. Si tratta della sottospecie multiplex, diversa dalla pauca che ha provocato il disseccamento rapido degli ulivi nel Salento, ma il ritrovamento è considerato rilevante perché avvenuto nella zona cuscinetto già sottoposta a sorveglianza. La Regione Basilicata ha disposto la prosecuzione dei campionamenti e la rimozione della pianta positiva, chiedendo anche un rafforzamento dei controlli lungo il confine. La notizia viene seguita con particolare attenzione in Puglia: l’obiettivo è verificare rapidamente l’eventuale presenza di altri focolai e impedire che il batterio possa estendersi verso le coltivazioni della Murgia barese. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni.