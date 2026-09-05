Eventi in Puglia oggi: Kalkbrenner e Nina Kraviz a Bari, Alborosie nel Salento, Saviano a Noci e La Ghironda a Martina

Musica elettronica internazionale, reggae, cantautorato, jazz, teatro, moda e grandi feste popolari. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti di oggi, sabato 5 settembre 2026, in Puglia. Tra gli eventi di maggiore richiamo ci sono Paul Kalkbrenner e Nina Kraviz a Bari, Alborosie a Sanarica, Roberto Saviano a Noci, Paolo Jannacci a Rutigliano, Dimartino a Conversano, La Ghironda a Martina Franca e la grande processione a mare dei Santi Patroni di Brindisi.

A Bari il grande appuntamento della notte è il SONO Metropolitan Festival all’Arena del Levante. I cancelli aprono alle 19 e la musica proseguirà fino a notte fonda. Dopo Moderate Kingdom e Matteea, alle 23 arriva Rivo, alle 00.45 Paul Kalkbrenner con il suo live e dalle 2.30 Nina Kraviz. Per l’ingresso è necessario il biglietto.

Sempre a Bari, ma nel pomeriggio, debutta la quinta stagione dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. Alle 18 nell’Auditorium Nino Rota del Conservatorio circa settanta giovani musicisti provenienti dai cinque Conservatori pugliesi aprono il tour regionale con un programma dedicato al jazz sinfonico. Ingresso libero.

A Noci, alle 21 in Piazza Garibaldi, arriva Roberto Saviano. Lo scrittore sarà protagonista della lectio magistralis “Raccontare il male, scegliere il bene”, appuntamento che apre il programma civile dei festeggiamenti di San Rocco. Al centro della serata i temi della responsabilità individuale, della legalità e del rapporto tra bene e male.

A Rutigliano parte invece l’ottava edizione del Minerva Festival. Alle 21 in Piazza Colamussi, nel borgo antico, Paolo Jannacci e la sua band presentano Jannacci arrenditi! La città ascolta, spettacolo che attraversa il repertorio di Paolo ed Enzo Jannacci, ma anche le canzoni di Luigi Tenco e Paolo Conte. Ingresso gratuito. Il festival continuerà domani con Sergio Caputo e lunedì con Marina Rei.

A Conversano, alla Casa delle Arti, protagonista Dimartino con L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026. Il concerto è previsto alle 21.30, con Liuzzi in apertura, e propone in una dimensione essenziale di voce e chitarra le nuove canzoni e i brani che hanno segnato il percorso del cantautore siciliano. Biglietti indicati a circa 25 euro online e 27 euro al botteghino; informazioni 080 2400965.

Nel Brindisino uno dei momenti più attesi dell’intero fine settimana è a Brindisi città, dove entrano nel vivo i festeggiamenti per San Lorenzo da Brindisi e San Teodoro d’Amasea. Alle 18.30 dal Castello Alfonsino partirà la solenne processione a mare con i simulacri dei Patroni. L’approdo è previsto sul Lungomare Regina Margherita, davanti alla Scalinata Virgiliana, dove il sindaco consegnerà simbolicamente le chiavi della città. Seguiranno gli interventi istituzionali, lo spettacolo di fuochi pirotecnici musicali e la prosecuzione della processione a terra.

Per raggiungere il centro di Brindisi è consigliabile muoversi con anticipo: in occasione della festa sono previste limitazioni al traffico, con aree di parcheggio e collegamenti potenziati verso il centro.

A Francavilla Fontana continua Francavilla è Jazz. Alle 21 in Piazza Giovanni XXIII sale sul palco Max Ionata Special Edition con il progetto Tivoli. Con il sassofonista italiano suoneranno Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Bodilsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria, in un incontro tra jazz italiano e sensibilità scandinava. Ingresso libero.

A Martina Franca seconda serata de La Ghironda, la storica rassegna internazionale di arte e cultura popolare dei cinque continenti. Dalle 19.30 il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con una decina di postazioni. Tra musica, circo e teatro di strada sono annunciati Yampapaya Tribe, King Ben & His Rhythm Sticks, Le Shegall, Rashmi Bhatt, Tanga Elektra, Roberto Matos e Son De Amigos, oltre a numerosi artisti italiani e internazionali. Ingresso libero.

A Grottaglie i festeggiamenti per San Francesco De Geronimo propongono una doppia serata musicale. Alle 21 in piazzetta San Francesco De Geronimo i Notte a Sorpresa rendono omaggio ai Pooh con oltre cinquant’anni di successi della storica band; alle 22 in Piazza Regina Margherita spazio ai Vega 80. Il concerto tributo ai Pooh è a ingresso libero.

Sul Gargano, Vieste ospita il gran finale della Mediterranean Fashion Week 2026. Dalle 21 in via Ripe 1, nel centro storico, l’ultima passerella dopo le tappe di Lecce, Taranto, Mesagne e Bari, con stilisti e brand internazionali. L’evento chiude una settimana che ha portato in Puglia oltre 200 ospiti provenienti da più di venti Paesi.

Nel Salento, l’appuntamento musicale di maggiore richiamo è a Sanarica. Alle 22 nel centro storico arriva Alborosie con la Shengen Clan, concerto organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Il reggae internazionale incontra così la festa patronale salentina in una serata a ingresso libero. Informazioni al 320 9722167.

A Cutrofiano si chiude invece la sedicesima edizione de Li Ucci Festival. Alla Masseria L’Astore, dalle 16 laboratorio di pizzica, visite e degustazioni; dalle 21, a ingresso libero, la serata finale con Lina Bandello e Li Ucci Orkestra, affiancata da Zimba ca te Passa, Alla Bua e dai fondatori di Officina Zoè. Una lunga festa dedicata alla memoria dei cantori salentini e alla trasmissione della musica popolare alle nuove generazioni.

Sempre nel Leccese, a Nardò, dalle 21 il centro storico ospita l’ottava edizione de “I Guardiani del Tempo”, progetto di teatro di comunità di TerramMare Teatro. Quattro storie vere diventano altrettante performance distribuite tra il Castello, il Giardino botanico, il Liceo artistico e Palazzo De Pandi-Zuccaro. Ingresso libero.

A Foggia, infine, alle 19 le strade del centro diventano palcoscenico per The Nelken Line, una delle creazioni più riconoscibili legate all’universo di Pina Bausch. A guidare gli allievi del campus internazionale Uni-Tanz sarà Daphnis Kokkinos, a lungo danzatore e collaboratore del Tanztheater Wuppertal.