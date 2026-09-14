Eventi in Puglia oggi: Morandi a Barletta, “Bona Sforza” al Petruzzelli, Michele Bravi a Monopoli e le grandi feste patronali

Dai grandi concerti all’opera, dalle feste patronali agli incontri culturali. Oggi, lunedì 14 settembre 2026, la Puglia propone un calendario molto vario. L’appuntamento di maggiore richiamo è Gianni Morandi nel Fossato del Castello di Barletta; a Bari debutta invece al Petruzzelli l’opera “Bona Sforza”, mentre a Monopoli arriva Michele Bravi. Francavilla Fontana e Mola di Bari vivono due intense giornate di festa patronale e nel Salento continua lo spettacolare percorso di Otranto in Luce.

A Barletta torna Gianni Morandi con C’era un ragazzo – Estate 2026. Il concerto è in programma alle 21.30 nel Fossato del Castello, una delle location più suggestive della stagione estiva pugliese. Morandi ripercorrerà oltre sessant’anni di carriera, dai brani che hanno segnato la musica italiana fino alle produzioni più recenti. L’evento è a pagamento.

A Bari, alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, debutta invece “Bona Sforza” di Zygmunt Krauze, titolo che riapre la stagione d’opera dopo la pausa estiva. La produzione è realizzata in coproduzione con l’Opera Krakowska. Sul podio Piotr Sułkowski, regia di Michał Znaniecki, con Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Tra gli interpreti figurano Anna Maria Chiuri e Valeria Sepe nei diversi momenti della vita della regina. Le repliche sono previste anche il 16, 18 e 20 settembre.

A Monopoli il pomeriggio è dedicato a un tema sociale particolarmente delicato. Dalle 17 in Piazza Vittorio Emanuele II viene presentato il progetto “Dementia Friendly Community – Comunità Amica delle Persone con Demenza”. Ospite speciale Michele Bravi, protagonista di un’intervista e della proiezione di un suo cortometraggio dedicato ai temi della memoria, della fragilità e della cura. Dalle 20 sono previsti interventi di medici, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Sempre a Monopoli, alle 20.30 al Teatro Radar, il Conservatorio “Nino Rota” propone GuitArkestra con Meridiani e Paralleli – Un viaggio tra le musiche del mondo. Sul palco quasi trenta elementi tra chitarre classiche ed elettriche, arpe, basso, violoncello, flauti, fisarmonica, voci e percussioni, coordinati da Domenico Di Leo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Sannicandro di Bari, alle 20 nella corte del Castello Normanno-Svevo, è invece atteso il professor Matteo Bassetti per un incontro pubblico dedicato ai temi della sanità e della salute. L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Giornata di grande tradizione a Mola di Bari, dove si conclude la Festa Grande in onore di Maria Santissima Addolorata. Dalla mattina bande e bassa musica attraversano la città. Alle 20.30 in Piazza XX Settembre concerto in cassa armonica del Gran Concerto Bandistico “F. Falcicchio” Città di Gioia del Colle, insieme allo spettacolo delle luminarie. Alle 22.30, dal Molo di Levante, è previsto lo spettacolo pirotecnico; la festa continuerà fino a notte fonda.

Ancora più solenne la giornata di Francavilla Fontana, che celebra Maria Santissima della Fontana. Fin dal mattino le bande percorrono le strade cittadine; a mezzogiorno è previsto il rito pubblico dell’incoronazione della statua in Piazza Umberto I. Alle 19 parte la grande processione patronale, preceduta dalla consegna simbolica delle Chiavi d’Oro della città. Lungo il percorso saranno lanciati i tradizionali palloni aerostatici. In tarda serata, intorno alle 23, è annunciato un doppio spettacolo pirotecnico.

A Lecce, alle 21 nel Chiostro dei Teatini, va in scena “Tolgo il disturbo (senza aggiungere altro)”, spettacolo multidisciplinare che mette insieme musica, danza ed elettronica. Il percorso musicale attraversa Händel, Bernstein, Schumann, Rachmaninov, Khachaturian e Respighi fino ai linguaggi digitali contemporanei.

Sempre nel Salento continua “Otranto in Luce. La pietra racconta la storia, la luce la rivela”. Dalle 21 a mezzanotte, Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati vengono trasformati da videomapping e installazioni luminose in un itinerario dedicato alla vicenda degli 813 Martiri di Otranto. Il percorso è gratuito e resterà attivo ogni sera fino al 27 settembre.

A Molfetta, alle 20 alla Galleria Patrioti Molfettesi, spazio alla letteratura. Raffaello Mastrolonardo presenta Anima amante. Storia di Tosca, nuovo romanzo dell’autore di Gente del Sud e Lettera a Léontine. L’incontro rientra nella quattordicesima Summer Edition di Storie Italiane Festival ed è a ingresso libero.

A Taranto, infine, si conclude la festa del Santissimo Crocifisso, iniziata l’11 settembre. Il momento centrale di oggi è la solenne processione per le vie del centro, con partenza e rientro dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso.