Eventi in Puglia oggi: Nicola Piovani a Monopoli, Vince Tempera a Vieste, “Bona Sforza” al Petruzzelli e Barocco Festival a Brindisi

Musica d’autore, opera, colonne sonore, tradizione popolare e incontri culturali. Oggi, mercoledì 16 settembre 2026, la Puglia propone una giornata particolarmente interessante, con appuntamenti distribuiti dal Gargano al Salento. Tra quelli di maggiore richiamo spiccano Nicola Piovani a Monopoli con “I viaggi di Ulisse”, Vince Tempera a Vieste per il concerto dei suoi 80 anni e la seconda rappresentazione di “Bona Sforza” al Teatro Petruzzelli di Bari. A Brindisi il Barocco Festival entra eccezionalmente nella residenza del prefetto, mentre Lecce riscopre la pizzica con una grande ronda partecipata.

A Monopoli va in scena uno degli appuntamenti più interessanti dell’intera giornata. Alle 21 a Cala Batteria, per il Festival Metropolitano Bari in Jazz, Nicola Piovani presenta “I viaggi di Ulisse”. Il premio Oscar sarà al pianoforte insieme all’Ensemble Aracoeli in uno spettacolo che incrocia musica, poesia, letteratura e immagini. Il filo conduttore è naturalmente Ulisse, raccontato attraverso testi di Omero, Pindaro, Kavafis, Tasso, Saba e Joyce. Le voci registrate comprendono interpreti come Mariano Rigillo, Massimo Wertmüller, Carlo Cecchi e Massimo Popolizio; la dimensione visiva è affidata a disegni realizzati da Milo Manara. Lo spettacolo termina indicativamente alle 22.30. Il posto unico numerato è indicato a 17,50 euro più commissioni.

Sempre a Monopoli, per chi preferisce il grande repertorio pianistico, alle 20.30 nel Salone del Conservatorio “Nino Rota” è in programma “Les 24 Études de Chopin”. Il pianista Sergio Baietta e gli studenti dei corsi accademici affronteranno i 24 Studi op. 10 e op. 25, alternati agli arrangiamenti originali dello stesso Baietta. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.

A Vieste protagonista è invece Vince Tempera, che celebra i suoi 80 anni con un concerto-evento dedicato alle grandi colonne sonore. Alle 20.30 all’Anfiteatro Nobile va in scena “Da Fellini a Tarantino – Le colonne sonore italiane di successo nel mondo”. Tempera sarà al pianoforte e voce narrante, accompagnato dal soprano Catia Palermo e dal Quartetto d’archi Magna Capitana. Un viaggio tra cinema e memoria musicale che ripercorre anche la lunga carriera di compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Ingresso libero e gratuito.

A Bari, alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, torna in scena “Bona Sforza” di Zygmunt Krauze, dopo il debutto del 14 settembre. La produzione, realizzata con l’Opera Krakowska, racconta la figura della duchessa di Bari diventata regina di Polonia. Sul podio Piotr Sułkowski, con la regia di Michał Znaniecki, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Nel cast Anna Maria Chiuri interpreta Bona nella maturità, Valeria Sepe la regina e Nikoletta Hertsak la giovane duchessina. Dopo questa sera, altre due repliche sono previste il 18 e il 20 settembre. L’evento è a pagamento.

Nel Brindisino, appuntamento particolarmente suggestivo con il Barocco Festival Leonardo Leo. Alle 21 a Palazzo Montenegro, residenza del prefetto di Brindisi, si tiene “Quadri barocchi, quadri classici”. Protagonisti il soprano Carolina Lippo e l’ensemble polacco Il Giardino d’Amore, diretto dal violinista Stefan Plewniak. Il programma accompagna il pubblico nel passaggio dal Barocco al Classicismo, mettendo in dialogo pagine di Boccherini, Galuppi, Haydn, Beethoven, Händel e Moniuszko. Conduce Antonio Celeste. Il biglietto è indicato a 3 euro e al termine è prevista una degustazione di vini e prodotti pugliesi.

A Lecce, alle 20 nel cortile delle Officine Cantelmo, spazio invece alla musica popolare con “Viva ci ronda”. La serata è costruita come una grande ronda partecipata, aperta a musicisti, danzatori e appassionati di pizzica. Ospite speciale Leonardo Cordella. La partecipazione è a offerta libera.

A Martina Franca la musica entra in un luogo decisamente insolito. Alle 19 nella sede del 16° Stormo “Protezione delle Forze” dell’Aeronautica Militare, l’Orchestra Giovanile Magna Grecia – Città di Taranto, diretta da Piero Romano, si esibisce con il soprano Gloria Giurgola. La base militare viene aperta per l’occasione alla cittadinanza, trasformandosi per una sera in spazio culturale. Il concerto è gratuito.

Nel nord Barese, Bitonto propone alle 21 a Porta Baresana il concerto del Cantiere Comune Mediterraneo, formazione nata come orchestra e progetto socio-culturale dedicato alle musiche e alle identità che si incontrano sulle sponde del Mediterraneo. Il repertorio rielabora tradizioni e patrimoni sonori differenti cercando punti di contatto tra culture. Il concerto è a ingresso libero.

A Trani continua la venticinquesima edizione de I Dialoghi di Trani con tre appuntamenti pomeridiani nella sala Cineforum della Biblioteca comunale Giovanni Bovio. Alle 17 viene proiettato il docufilm Con parole di madre… Ovvero di quella volta che un carcere diventò un teatro per ragazzi, nato da un progetto con le detenute della Casa circondariale. Alle 18 l’incontro Poteri e nonviolenza. Organizzare la speranza; alle 19 si parla invece del libro “Le impavide del Sud. Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno” di Riccardo Riccardi.

Ad Andria, alle 20.30 all’Officina San Domenico, viene presentato il Rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Interviene il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury, con un confronto sui dati e sulle testimonianze raccolte in 144 Paesi.

A Foggia, infine, prende il via una tre giorni più informale dedicata alle atmosfere bavaresi. Da Papille, in via Smaldone 62, birra, cucina a tema e musica dal vivo: questa sera si esibisce Suonovia Liveband. La manifestazione proseguirà domani e venerdì con altre formazioni. Ingresso gratuito e nessun costo di coperto.

Resta inoltre attivo a Otranto, dalle 21 a mezzanotte, il percorso “Otranto in Luce”. Porta Terra, Cattedrale, Castello, ex Chiesa dell’Immacolata, Porta a Mare e Fossati sono trasformati da giochi di luce, videomapping e installazioni dedicate alla storia dei Martiri di Otranto. Le proiezioni vengono replicate durante la serata e l’intero percorso è gratuito fino al 27 settembre.