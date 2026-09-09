Eventi in Puglia oggi: Sal Da Vinci a Cerignola, Bandabardò a Corato, LDA e Aka 7even a Sannicola. A Vieste l’omaggio a De André

Musica pop, folk-rock, canzone d’autore, classica, libri e incontri sui temi dell’attualità. È un mercoledì 9 settembre 2026 particolarmente ricco di appuntamenti in Puglia. Tra le proposte di maggiore richiamo ci sono Sal Da Vinci a Cerignola, la Bandabardò a Corato, LDA e Aka 7even a Sannicola e l’omaggio sinfonico a Fabrizio De André a Vieste. A Taranto si conclude inoltre il tour dell’Orchestra regionale dei Conservatori, mentre nel Salento spazio anche ad Antonio Caprarica, al Festival Muse Salentine e alla rassegna Narin.

Il grande appuntamento del Foggiano è a Cerignola, dove si conclude la festa patronale in onore di Maria Santissima di Ripalta. Alle 21.30 in Piazza Duomo salirà sul palco Sal Da Vinci, protagonista del gran finale del cartellone “Cerignola Estate”. Il concerto è a ingresso gratuito e chiude tre giorni che hanno unito riti religiosi, tradizioni e spettacoli. L’artista napoletano porterà in piazza i successi di una carriera che attraversa musica e teatro.

Nel Barese, uno degli eventi più attesi è invece a Corato. Alle 21.30 al Parco Comunale, con ingresso gratuito, arriva la Bandabardò. La storica formazione folk-rock fiorentina è in tour per celebrare i 25 anni di Se mi rilasso… collasso, uno dei dischi simbolo della sua storia. Il concerto rientra nella rassegna “Sei la mia Città – Estate a Corato 2026” e riproporrà il repertorio costruito in oltre trent’anni di attività, con brani come Beppeanna, Manifesto, Vento in faccia e Ubriaco canta amore.

Nel Salento, Sannicola chiude i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie con il concerto di LDA e Aka 7even. Appuntamento alle 21.30 in Piazza della Repubblica. I due giovani cantautori napoletani, che nel 2026 hanno condiviso anche il palco di Sanremo, sono protagonisti del loro Summer Tour. L’evento rappresenta il gran finale del cartellone estivo cittadino. Per chi intende raggiungere Sannicola è opportuno verificare l’accesso prima della partenza, perché l’evento risulta segnalato come sold out.

Sul Gargano, a Vieste, la serata di Vieste in Love è dedicata alla musica di Fabrizio De André. Alle 21.30 a Marina Piccola l’Orchestra Filarmonica Pugliese, composta da 36 elementi e diretta dal maestro Michele Consueto, propone Fabrizio De André – I grandi successi. Voce solista e narrante sarà Pantaleo Annese. Il viaggio musicale attraverserà canzoni e storie del cantautore genovese, tra amore, libertà, emarginazione e fragilità. Ingresso libero.

A Taranto, alle 20 alla Villa Peripato, arriva invece l’ultima tappa della quinta stagione dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. Circa settanta giovani musicisti provenienti dai cinque Conservatori della regione saranno diretti da Roberta Peroni in un programma dedicato al jazz sinfonico, con musiche di George Gershwin e Dmitrij Šostakovič. L’appuntamento è a ingresso libero.

A Mola di Bari, alle 21 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce, spazio alla canzone italiana degli anni Sessanta e Settanta con “Romantico retrò”. Pietro Verna, voce e chitarra, Francesco Galizia al pianoforte e Andrea Campanella a clarinetto e sax ripercorreranno il repertorio di Tenco, Paoli, Ornella Vanoni, Lauzi, Endrigo e Modugno. Il biglietto costa 13 euro, ridotto under 26 10 euro e under 15 5 euro. Informazioni e prenotazioni al 393 1340912.

Nel Salento, a Taurisano, torna il Salento Book Festival. Alle 20.30 in Piazza Castello il giornalista e scrittore Antonio Caprarica presenta Il bullo, il suo nuovo libro dedicato alla figura di Donald Trump e alla sua scalata nel mondo degli affari e della politica americana. A dialogare con l’autore sarà Rossella Galante. L’incontro è gratuito.

Ad Alessano, alle 20 a Palazzo Sangiovanni, prosegue invece il Festival Muse Salentine. Protagonisti il violinista francese Julien Chauvin e la clavicembalista Louise Acabo con Bach en dialogue(s). Il programma mette in relazione Johann Sebastian Bach con i figli Carl Philipp Emanuel e Wilhelm Friedemann, attraverso sonate, polacche e il Concerto in do minore BWV 1060 nella versione per violino e clavicembalo.

A Lecce, la terza giornata della rassegna Narin affronta il tema “Territori in vendita: tra speculazione globale e resistenza locale”, negli spazi di Tagliatelle – Stazione Ninfeo, in via del Ninfeo. Alle 18 viene proiettato e discusso il documentario L’Arneide – Lo Stato fa la guerra ai contadini, dedicato alle lotte contadine dell’Arneo. Alle 21 il confronto si sposta sui processi di trasformazione dei territori, sulla speculazione e sugli interessi economici, in un dialogo che mette in relazione Puglia e Albania.

A Francavilla Fontana comincia inoltre la fase centrale degli appuntamenti legati alla Festa patronale di Maria Santissima della Fontana. Alle 18 è prevista una visita guidata tra le edicole votive della città; alle 19 il Novenario e alle 19.30 al Castello Imperiali la cerimonia istituzionale di apertura della festa, con la presentazione delle iniziative e l’insediamento del Comitato d’onore. Gli appuntamenti del programma sono gratuiti.