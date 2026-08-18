Jovanotti, il concerto annullato a Barletta sarà recuperato l’8 settembre in Puglia

Il concerto di Jovanotti, inizialmente previsto il 17 agosto a Barletta e annullato dopo il ritrovamento di amianto nell’area dell’ex Cartiera, sarà recuperato l’8 settembre in Puglia.

A comunicarlo sui social è Trident, la società organizzatrice del Jova Summer Party. La nuova città e la location non sono state ancora rese note: l’annuncio è previsto per mercoledì sera, al termine delle ultime verifiche tecniche e organizzative con le autorità competenti.

Secondo Trident è già stato individuato uno spazio con le caratteristiche necessarie per ospitare il pubblico e lo spettacolo. Da giovedì alle 10 saranno inoltre comunicate le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti da parte di chi non potrà partecipare alla nuova data dell’8 settembre.

La tappa di Barletta era stata cancellata il 12 agosto dopo che l’Asl Bat aveva dichiarato inidonea l’area dell’ex Cartiera, destinata ad accogliere circa 33mila spettatori. La decisione era arrivata dopo gli accertamenti dell’Arpa Puglia, che avevano rilevato nel sito industriale un frammento di amianto lungo tra sei e otto centimetri.

Successivamente l’area è stata anche sequestrata dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta per disastro ambientale.

Il Jova Summer Party resterà dunque in Puglia: ora resta da conoscere dove si terrà la nuova tappa dell’8 settembre.