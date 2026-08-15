Notte della Taranta, Ema Stokholma e Aurora Leone conducono il concertone di Melpignano

Saranno Ema Stokholma e Aurora Leone a condurre il concertone della Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto a Melpignano, nel Salento. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle 21.20 su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e San Marino Rtv.

Per Stokholma si tratta di un ritorno sul palco della Taranta, mentre Leone sarà al debutto. «Qui mi sento a casa», ha spiegato Stokholma, sottolineando la forza della musica tradizionale salentina e il suo legame con altre culture popolari europee. Per Aurora Leone sarà invece una nuova sfida: «Non si tratta soltanto di accompagnare uno spettacolo, ma di entrare dentro la storia di un territorio e della sua musica amata in tutto il mondo».

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà il Mediterraneo, raccontato non come confine ma come luogo di incontri, attraversamenti e contaminazioni. Pizziche, canti di lavoro, stornelli e brani in griko si confronteranno con sonorità contemporanee e tradizioni provenienti da altri territori.

Protagonista sarà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore Ermal Meta. Tra gli ospiti annunciati Alessandra Amoroso, Gisela João, Welo, Maria Mazzotta, Levante, Sayf e Giulia Vecchio. Le coreografie saranno affidate a Fredy Franzutti.

Il concertone è promosso dalla Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Bray, con il sostegno della Regione Puglia e di Pugliapromozione.