Presepe vivente nel centro storico di San Nicandro, 50 figuranti

Un intero centro storico trasformato in un presepe vivente. Succede a San Nicandro Garganico, comune di poco più di 13mila abitanti in provincia di Foggia, dove circa 50 figuranti hanno dato vita a un suggestivo villaggio di Betlemme.

Vecchie abitazioni, alcune disabitate da tempo e altre messe a disposizione dai residenti, sono state trasformate in botteghe e ambienti che richiamano gli antichi mestieri ormai in disuso: dallo scalpellino al fabbro, passando per un vecchio forno, un negozio di frutta e un’osteria. Un’iniziativa che ha attirato numerosi visitatori e che punta a valorizzare il cuore più antico del paese.

«È un modo per rivitalizzare il centro storico, sempre meno abitato», ha sottolineato il sindaco Matteo Vocale. «È il secondo anno consecutivo che realizziamo il presepe vivente. Lo scorso anno è stato un esperimento, mentre da 13 anni organizziamo i mercatini natalizi. Abbiamo deciso di affiancare anche il presepe, che quest’anno sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, attirando visitatori anche dal vicino Molise e molti sannicandresi emigrati che rientrano per le festività. È una grande gioia vedere tanta gente nel nostro centro storico, purtroppo abitato da poche persone».

I prossimi appuntamenti sono in programma per domenica 4 gennaio e per il giorno dell’Epifania. «Quest’anno – ha aggiunto il sindaco – abbiamo deciso anche di aprire alcuni locali del castello: in uno è stata allestita la grotta della Natività, mentre in altri sono ospitate due mostre. È un ulteriore modo per far conoscere una parte importante del nostro patrimonio artistico».