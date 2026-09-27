Puglia, domenica ricchissima di eventi: tuffi da 27 metri, sagre, festival e musei aperti

Dalla finale mondiale dei tuffi dalle grandi altezze a Polignano alle sagre del Barese, dalle Giornate Europee del Patrimonio agli appuntamenti sportivi nel Foggiano. È una domenica particolarmente intensa quella del 27 settembre in Puglia, con iniziative distribuite in tutte le province.

L’evento di maggiore richiamo internazionale è a Polignano a Mare, dove si conclude la tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series, in programma dal 25 al 27 settembre. Oggi sono previsti gli ultimi tuffi della competizione dalle spettacolari piattaforme affacciate sull’Adriatico.

Sempre nel Barese, ultimo giorno per l’89ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, aperta dalle 10.30 alle 20.30. A Bitetto si chiude la XXXIII Sagra dell’Oliva Dolce, mentre a Sammichele di Bari arriva alla giornata conclusiva la sessantesima Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino.

La musica classica trova spazio a Bitonto, dove il Traetta Opera Festival propone dalle 11 due concerti dedicati alle eccellenze del Conservatorio “Niccolò Piccinni”, con i pianisti Cristian De Martino e Giulia Falzarano. A Bisceglie, invece, alle 11.30 Palazzo Tupputi ospita il Bari Clarinet Ensemble nell’ambito degli “Aperitivi Musicali sul filo della memoria”.

La giornata coincide anche con le Giornate Europee del Patrimonio. Musei, castelli e aree archeologiche pugliesi propongono visite guidate, laboratori e aperture speciali. Tra i luoghi coinvolti figurano Castel del Monte, Castello Svevo di Bari, Egnazia, Canne della Battaglia, Canosa, Manfredonia, Siponto, Castello Carlo V di Lecce e numerosi altri siti.

A Canosa di Puglia, per esempio, il Museo Archeologico Nazionale propone visite guidate dedicate ai manufatti in osso, avorio, palco e conchiglia, con accesso anche ad alcuni ambienti normalmente non visitabili. A Bitonto, alla Galleria Nazionale della Puglia, è previsto un laboratorio per bambini dedicato ai paesaggi della Galleria.

Nel Brindisino si segnala Ceglie Messapica, dove oggi si disputa la Coppa Messapica, storica manifestazione ciclistica che richiama atleti e appassionati.

A Latiano prosegue invece il programma collegato a La Fera 2026. Tra gli appuntamenti di oggi ci sono la Walk for the Cure, con partenza alle 9 da Piazza Rubino, e “Genius Loci”, cammino tra ulivi, memoria e paesaggio con degustazione finale.

Sempre nel territorio brindisino, a Muro Tenente, tra Mesagne e Latiano, è in programma una Wikigita nell’ambito di Wiki Loves Puglia, iniziativa dedicata alla conoscenza e alla documentazione fotografica del patrimonio culturale regionale.

Nel Salento, Porto Cesareo ospita la seconda giornata di FestivalMar – Fish & Sound: dopo il concerto dei Collage di ieri sera, oggi il programma è dedicato alla musica, ai prodotti ittici e alla tradizione marinara sul waterfront di Piazza Nazario Sauro.

A Otranto si conclude invece “Otranto in Luce”, il percorso di videomapping e installazioni luminose che trasforma Porta Terra, Cattedrale, Castello, Porta a Mare e Fossati in un grande racconto visivo dedicato alla storia della città.

A Lecce, al Convitto Palmieri, è previsto il Lecce Wedding Show, mentre all’Archivio di Stato proseguono le iniziative collegate alle Giornate Europee del Patrimonio.

Nel Tarantino, a Taranto torna il Festival degli Aquiloni “Due Mari, un solo vento”, mentre al Museo Archeologico Nazionale MArTA è in programma “Polifonie del futuro: voci italiane e oltre”, con il L.A. Chorus diretto da Luigi Leo.

Sempre a Taranto proseguono inoltre il circuito archeologico della Taranto Sotterranea e iniziative di rievocazione storica nel Parco di Lama.

Nel Foggiano spicca la Re Manfredi Run di Manfredonia, con gara competitiva di 10 chilometri, Family Run e iniziative collaterali. Sempre a Manfredonia continua il Festival del Nerd, con attività per famiglie e gara cosplay.

A Vieste si chiude invece il Windsurf Grand Slam 2026, con prove di campionato, esibizioni freestyle e premiazioni nel pomeriggio.

A San Severo ultima giornata del Beer and Food Festival, tra street food, birrifici artigianali e musica, mentre a Lucera torna “Scacchierando sotto le stelle”, torneo open air nel giardino del Circolo Unione 1860.

Nella Bat, Andria propone all’ex Mercato Comunale “Il Teatro che non c’è”, con un incontro dedicato agli spazi pubblici di comunità e, in serata, uno spettacolo teatrale.