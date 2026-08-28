Puglia, gli eventi di stasera: Cacciapaglia al tramonto, Bavouzet a Bari, blues, libri, jazz e festival

Dal recital di Jean-Efflam Bavouzet sul sagrato della Basilica di San Nicola al concerto al tramonto di Roberto Cacciapaglia sulla costa di Ostuni. E poi Lino Banfi a Bisceglie, i Sick Tamburo a Foggia, il blues a Bitonto, il jazz a Castro, i Folkabbestia a Grottaglie e gli incontri del Festival dei Sensi in Valle d’Itria. È particolarmente ricco il calendario degli appuntamenti in programma questa sera, venerdì 28 agosto 2026, in Puglia. Ecco una selezione dei principali eventi, sulla base dei programmi ufficiali e degli aggiornamenti pubblicati nelle ultime ore.

A Bari uno degli appuntamenti musicalmente più prestigiosi è quello con il Bari Piano Festival. Alle 21.30 sul sagrato della Basilica di San Nicola si esibisce il pianista francese Jean-Efflam Bavouzet, considerato tra gli interpreti internazionali di riferimento del repertorio di Maurice Ravel. E proprio a Ravel è interamente dedicato il recital che chiude la parte concertistica della nona edizione del festival diretto da Emanuele Arciuli. L’ingresso è segnalato come libero. Per il programma aggiornato: Bari Piano Festival – Puglia Culture.

Pochi chilometri più a nord, a Bitonto, comincia la quattordicesima edizione del Bitonto Blues Festival. La Villa Comunale Giovanni XXIII ospita due set: alle 21 gli Ukus in Fabula, quindi alle 22.30 i Fleurs Du Mal. Anche in questo caso l’accesso è gratuito. Il festival proseguirà fino a domenica con sei concerti complessivi. Informazioni anche ai numeri 080 3751712 e 335 1031661; sito ufficiale del Bitonto Blues Festival.

A Bisceglie entra invece nel vivo Libri nel Borgo Antico. Dalle 18.15 in Largo Castello si susseguono incontri con Francesco Schittulli, Gennaro Sangiuliano, Antonio Padellaro e Antonio Polito. Mimmo Ciaccia presenterà il libro su Vito Di Tano. L’ospite più atteso è Lino Banfi, alle 20.30, con una delle rare presentazioni pubbliche dell’autobiografia 90, non mi fai paura!. Per l’appuntamento con Banfi è stato segnalato il sold out. La serata comprende anche numerosi altri incontri distribuiti nel centro storico. Il programma completo e i contatti – 080 3960970, 392 6012185 – sono disponibili sul sito di Libri nel Borgo Antico.

A Foggia parte il FAFA FEST – Fare La Città, dedicato alla scena indipendente. Lo Slow Park di viale Manfredi apre alle 18.30 e la musica prosegue sino alle 00.30. Protagonisti della prima serata sono Sick Tamburo, insieme a Rashco, HÅN, Pitta e Macello. Il biglietto giornaliero costa 17 euro, il pass per entrambe le giornate 27 euro; gli organizzatori precisano che i ticket sono acquistabili esclusivamente online su DICE e non sul posto.

Nel Brindisino spicca il concerto di Roberto Cacciapaglia per Piano Lab. L’appuntamento è alle 19 a Torre San Leonardo, in località Pilone di Ostuni: un recital pianistico al tramonto, in uno dei tratti più suggestivi della costa. Ingresso gratuito. Per informazioni è disponibile il numero 080 4301150. Scheda e aggiornamenti sul sito ufficiale di Piano Lab.

A Brindisi città prende invece il via la XIV edizione del Medieval Fest, quest’anno dedicata ai Templari e al ruolo della città come porta verso l’Oriente. Dalle 19, tra la Casa del Turista e il lungomare, sono previste attività, giochi e rievocazioni; alle 21 va in scena la narrazione teatrale Brindisi 1310 – Le Voci del Tempio. L’ingresso è gratuito e la serata del 28 agosto è pensata in particolare anche per famiglie e pubblico giovane. Info 348 6035144. Programma Medieval Fest 2026.

Per chi preferisce gli incontri culturali, la Valle d’Itria offre il Festival dei Sensi, che quest’anno ruota intorno al tema del “gioco”. Alle 19 al Parco del Vaglio di Locorotondo l’etologa Elisabetta Palagi parla di Giochi proibiti; alle 21, al Fragno nella Selva di Fasano, Cristina Bicchieri, docente alla University of Pennsylvania e studiosa di fama internazionale delle norme sociali, affronta la Teoria dei Giochi; alle 21.30 alla Masseria Sant’Elia di Martina Franca, Beth Galì e Benedetta Tagliabue, con Valentina Maini, discutono di Architetture del gioco urbano. I singoli incontri serali indicati hanno un costo di 4 euro.

Il Tarantino propone diverse alternative. A Grottaglie, nelle Cave di Fantiano, prende il via la XVII edizione della Notte dei Briganti: il concerto di questa sera ha come protagonisti i Folkabbestia, impegnati nel tour per i trent’anni di attività. L’ingresso è libero e il festival affianca alla musica incontri, arte, stand e momenti di approfondimento. Info 348 7954214. A Martina Franca, invece, Piazza d’Angiò ospita la prima serata della Festa della Bombetta, con stand gastronomici e il live della Tequila & Montepulciano Band con Tarantella Live. Gli spettacoli sono gratuiti.

A Taranto il programma collaterale ai Giochi del Mediterraneo moltiplica le possibilità: dalle 20 al Baronè di corso Due Mari c’è l’“International Sunset Experience” con dj e artisti provenienti da diversi Paesi; in Piazza della Vittoria il Mediterranean Swing Village propone mercatino vintage dalle 18, lezione gratuita di swing alle 20 e dalle 21 show e dj set di Miss Pia Vintage DJ. Alle 21 in Piazza Maria Immacolata c’è il Pelagos World Music Festival, mentre alle 22 a Spazioporto, in via Niceforo Foca, il Mediterranean Game Music Village propone Precious Play e Depeche Mode Live, seguito dal dj set. Gli eventi rientrano nel programma gratuito diffuso organizzato in città durante i Giochi.

Nel Salento la scelta spazia dalla sperimentazione al jazz. A Lecce, alle 21 nella Sala Astràgali di via Giuseppe Candido 23, è in programma Corpo sonoro 2, performance di Daniele Goldoni, Fabio Tolledi, Mauro Tre e Roberto Gagliardi dedicata alla figura e alla ricerca musicale di John Cage. L’appuntamento fa parte della Summer School “Forme della violenza”; ingresso 5 euro, informazioni e prenotazioni al 389 2105991.

A Castro, infine, il Castro Jazz Festival propone praticamente un’intera serata. Alle 17.30 al Castello l’incontro Il Jazz è davvero difficile? Voci a confronto apre il programma culturale; alle 19 il soundpainting con Angelo Urso e L-otto Music Lab. Dalle 20 in Piazza Perotti comincia la parte musicale, seguita dalle Large Ensemble, fino alla jam session delle 22.30 aperta ai musicisti. Gli ingressi sono gratuiti. Programma completo sul sito ufficiale del Castro Jazz Festival.