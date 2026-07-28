Raphael Gualazzi in concerto a Mesagne: questa sera il Piano Solo dello Stupor Mundi Festival

Questa sera, martedì 28 luglio, Mesagne ospita uno degli appuntamenti più attesi dello Stupor Mundi Festival 2026. Alle ore 21, in Piazza Orsini del Balzo, Raphael Gualazzi salirà sul palco con il suo spettacolo “Piano Solo”, un concerto a ingresso libero che promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale intensa e raffinata.

La tappa mesagnese rappresenta il terzo appuntamento della rassegna, dopo gli eventi di Oria con Paolo Jannacci e di San Giorgio Ionico con Federico Quaranta. Sul palco, Gualazzi proporrà una performance essenziale e coinvolgente, affidata esclusivamente alla sua voce e al pianoforte, lasciando spazio all’improvvisazione e al dialogo diretto con il pubblico.

Il cantautore e compositore ripercorrerà alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera, alternandoli a reinterpretazioni e momenti di grande libertà espressiva. Il suo stile unisce la tradizione melodica italiana con jazz, blues, soul, swing, ragtime e musica classica, dando vita a un linguaggio musicale originale e immediatamente riconoscibile.

Raphael Gualazzi è diventato noto al grande pubblico nel 2011, quando vinse la sezione Giovani del Festival di Sanremo con “Follia d’amore”, conquistando anche il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa Radio e Tv e il Premio Assomusica per la migliore esibizione dal vivo. Nello stesso anno ottenne il secondo posto all’Eurovision Song Contest. Nel corso della sua carriera ha calcato importanti palcoscenici internazionali e, nel 2017, è stato maestro concertatore della Notte della Taranta.

Lo Stupor Mundi Festival, prodotto da New Music Promotion con la direzione artistica di Vincenzo Gianfreda e il sostegno della Regione Puglia, continuerà nelle prossime settimane con altri appuntamenti tra musica e spettacolo in diverse località pugliesi, confermandosi una delle principali rassegne culturali dell’estate regionale.